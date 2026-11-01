La mandataria informó que el ministro de Defensa se dirige a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar los protocolos de emergencia. (Foto: Andina)
La mandataria informó que el ministro de Defensa se dirige a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar los protocolos de emergencia. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori a partir de esta noche, según un reporte del Comando FEN.

“Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia”, señaló a través de sus redes sociales.

La mandataria informó que el ministro de Defensa se dirige a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar los protocolos de emergencia.

Asimismo, señaló que se están movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias.

Fujimori no asistirá a Cumbre en España

La presidenta de la República asostuvo que decidió no asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Madrid, España, con la finalidad de permanecer en el Perú y atender la emergencia generada por las fuertes lluvias asociadas el fenómeno El Niño.

“Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, escribió la jefa del Estado a través de la red social X.

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