El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el documento técnico denominado Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño (FEN), a través de la resolución ministerial N°341-2026-TR.

El dispositivo se emitió, en vista que, según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) el Niño Costero se mantendría con magnitud extraordinaria hasta enero del 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de ese año, y que el Niño (global) se presentará en el mismo periodo.

El MTPE dictó la resolución además, considerando que la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento buscan promover una cultura de prevención de riesgos laborales.

Evacuación ante emergencias

Ello, bajo el principio de prevención, por el cual el empleador garantiza, en el centro de trabajo, los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores.

También tomando en cuenta que, de acuerdo al citado reglamento, los empleadores deben implementar sistemas de preparación, respuesta y evacuación ante emergencias.

Trabajadores y asistentes de un centro comercial en Jesús María participaron en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 como parte del ejercicio de evacuación. | Foto: GEC

Asimismo, el MTPE informa que en sesión extraordinaria Nº 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, realizada el 3 de septiembre de 2026, se constituyó la “Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita al impacto laboral del Fenómeno del Niño”.

Participación de gremios

Esa comisión está integrada por representantes de las Centrales Sindicales, Gremios Empresariales y el Sector Gobierno, la cual acordó trece recomendaciones integrales.

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Tales recomendaciones contemplan de manera prioritaria la formulación de Lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para la respuesta ante el Fenómeno El Niño.

El ministerio dispuso la publicacion de esta resolución y de su anexo, en la sede digital del MTPE (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de la publicación del dispositivo en el diario oficial.