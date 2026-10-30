Usar la CTS para prevenir daños por El Niño exige evaluar los riesgos de la vivienda y del empleo, sin disminuir el respaldo familiar ante una eventual pérdida de ingresos. (Foto: Andina)
Usar la CTS para prevenir daños por El Niño exige evaluar los riesgos de la vivienda y del empleo, sin disminuir el respaldo familiar ante una eventual pérdida de ingresos. (Foto: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) llega en noviembre. Aunque este beneficio laboral sirve para salvaguardar a la persona ante un cese, los trabajadores pueden disponer libremente del 100% de su fondo hasta el 31 de diciembre de 2026.

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