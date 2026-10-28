Stark espera que estos esfuerzos le permitan concretar la visión que tenía para la compañía en 2024. (Foto: Andina)
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Agencia Bloomberg
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El directorio de Petroperú buscará vender una participación minoritaria en la atribulada petrolera estatal a comienzos del próximo año, adelantó en una entrevista su presidente, y aseguró que la compañía está encaminada a registrar su primera ganancia anual desde 2021.

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