Un fuerte temblor se sintió este viernes 20 de noviembre en Lima y Callao, alrededor de las 7:00 pm. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro fue Junín, y el sismo tuvo una magnitud de 6.7.

El sismo se registró exactamente a las 7:09 pm de este viernes 20 de noviembre, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indica que el epicentro estuvo 9 kilómetros al noreste de Carhuamayo, Junín.

Según el COEN-INDECI, el movimiento telúrico se originó a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

El temblor de 6.7 también se sintió en ciudades de la Selva Central y la Sierra, como Chanchamayo, Oxapampa y Pucallpa.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de hoy tuvo una magnitud de 6.9 en Ondores, Junín (Perú), y fue percibido por algunos ciudadanos en el país cafetero.

Datos sobre el temblor de 6.7 en Junín, el cual se sintió en Lima y Callao. Foto: COEN

Este fuerte temblor registrado en Junín llega pocos meses después del sismo de 5.0 del 6 de agosto; y del 18 de julio, de 5.5, en el que se perdieron algunas vidas y cientos de personas lo perdieron todo.

Recomendaciones tras el temblor en Junín

Desde Defensa Civil recordaron a la población que se debe mantener la calma en todo momento durante un temblor.

Durante los movimientos telúricos, es elemental alejarse de las ventanas, repisas o cualquier otro objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

En caso de no poder salir de un recinto, se tiene que dirigir a la zona de seguridad interna previamente identificada, como al costado de columnas o muros estructurales, o cerca de la caja del ascensor.

Es vital contar con una mochila de emergencias ante posibles temblores, la cual debe contar con: agua, alimentos no perecibles, botiquín y medicamentos, radio a pilas, linternas y baterías de repuesto.