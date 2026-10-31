El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, aseguró que Lima Metropolitana mantendrá el suministro de agua potable durante el fenómeno El Niño y descartó que actualmente exista desabastecimiento de alimentos en la capital.

En entrevista con RPP, el también presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño recordó que, durante el evento de 2017, se registraron cortes de agua en Lima debido a que la planta potabilizadora de Sedapal no contaba con los filtros necesarios para tratar el agua afectada por El Niño Costero.

“Han pasado 10 años y ahora la planta potabilizadora sí tiene los filtros para poder potabilizar el agua que vaya a llegar. Y por ese motivo podemos decir hoy día que no vamos a tener problemas de agua en Lima”, indicó.

Respecto a las posibles lluvias intensas en la capital, Vinelli señaló que el Gobierno ha desplegado motobombas, hidrojets y trasvasadoras en puntos estratégicos para atender las acumulaciones de agua.

“Algunos bypass se van a inundar en caso llueva con gran intensidad. Ahí tenemos las motobombas y trasvasadoras. Y en la Costa Verde posiblemente vamos a tener que cerrar el paso porque toda el agua va a caer y no va a ser posible que un vehículo pase”, indicó.

Ingreso de alimentos a Lima

El titular del Midagri sostuvo que su sector realiza un monitoreo diario del ingreso de alimentos a los mercados de Lima Metropolitana y aseguró que, hasta el momento, no se han registrado problemas de abastecimiento.

“En el caso específico de Lima, por ejemplo, está ingresando más de ocho mil toneladas diarias. Esa información la ponemos a disposición del público y sepa que está entrando alimentos y en este momento, hoy día, no existe desabastecimiento. Ni bien ocurra algún quiebre de la entrega de alimentos vamos a informar a la población”, aseguró.

Medidas para garantizar el agua potable en regiones

Por otro lado, Vinelli informó que el Ministerio de Defensa, a través de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), ha construido cinco buques con capacidad para desalinizar agua de mar, como parte de las medidas previstas para atender a las poblaciones que podrían verse afectadas por El Niño.

“Los buques puede potabilizar al agua del mar. Vamos a tener cinco buques de la Marina de Guerra del Perú. En caso de que sea necesario, vamos a embotellar esa agua para poder distribuirla a la población”, expresó.

Asimismo, el ministro indicó que el sector privado viene colaborando con el suministro de agua para consumo humano directo.

Según explicó, estos recursos están siendo trasladados a los almacenes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para su distribución en caso sea necesario.

“Todas esas medidas las vamos a ir comunicando como comisión y como Ejecutivo para que la población vaya tomando sus precauciones. Sí es importante que sepan que este es un trabajo coordinado entre el Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades, sector privado y la población. Todos tenemos que trabajar de manera coordinada”, manifestó.