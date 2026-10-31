Marco Vinelli descartó problemas actuales de abastecimiento de alimentos en Lima y aseguró que no habrá inconvenientes con el suministro de agua potable. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Marco Vinelli descartó problemas actuales de abastecimiento de alimentos en Lima y aseguró que no habrá inconvenientes con el suministro de agua potable. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Redacción Gestión
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En entrevista con RPP, el también presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño recordó que, durante el evento de 2017, se registraron cortes de agua en Lima debido a que la planta potabilizadora de Sedapal no contaba con los filtros necesarios para tratar el agua afectada por El Niño Costero.

“Han pasado 10 años y ahora la planta potabilizadora sí tiene los filtros para poder potabilizar el agua que vaya a llegar. Y por ese motivo podemos decir hoy día que no vamos a tener problemas de agua en Lima”, indicó.

“Algunos bypass se van a inundar en caso llueva con gran intensidad. Ahí tenemos las motobombas y trasvasadoras. Y en la Costa Verde posiblemente vamos a tener que cerrar el paso porque toda el agua va a caer y no va a ser posible que un vehículo pase”, indicó.

Ingreso de alimentos a Lima

El titular del Midagri sostuvo que su sector realiza un monitoreo diario del ingreso de alimentos a los mercados de Lima Metropolitana y aseguró que, hasta el momento, no se han registrado problemas de abastecimiento.

“En el caso específico de Lima, por ejemplo, está ingresando más de ocho mil toneladas diarias. Esa información la ponemos a disposición del público y sepa que está entrando alimentos y en este momento, hoy día, no existe desabastecimiento. Ni bien ocurra algún quiebre de la entrega de alimentos vamos a informar a la población”, aseguró.

Medidas para garantizar el agua potable en regiones

“Los buques puede potabilizar al agua del mar. Vamos a tener cinco buques de la Marina de Guerra del Perú. En caso de que sea necesario, vamos a embotellar esa agua para poder distribuirla a la población”, expresó.

Asimismo, el ministro indicó que el sector privado viene colaborando con el suministro de agua para consumo humano directo.

Según explicó, estos recursos están siendo trasladados a los almacenes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para su distribución en caso sea necesario.

“Todas esas medidas las vamos a ir comunicando como comisión y como Ejecutivo para que la población vaya tomando sus precauciones. Sí es importante que sepan que este es un trabajo coordinado entre el Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades, sector privado y la población. Todos tenemos que trabajar de manera coordinada”, manifestó.

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