El 90% considera tener un nivel de conocimiento medio o alto sobre esa perturbación climática y sus posibles consecuencias, según una encuesta nacional realizada por Interbank entre sus clientes.

Ello no sorprende, pues casi cuatro de cada 10 hogares (37%) han sido afectados por fenómenos climáticos en los últimos años, de acuerdo con el mismo informe.

Sin embargo, los embates de la naturaleza previstos en esta oportunidad superan cualquier suceso similar de las últimas décadas. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), mantiene la alerta de El Niño costero y advierte que el calentamiento del mar podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero del 2027.

Preocupación

El sondeo del banco revela que el 41% de las personas muestra una elevada preocupación por El Niño, y que el 28% cree que las consecuencias serían graves.

La preocupación, aunque no siempre se traduce en un nivel alto de preparación, sí ha llevado a la mitad de los encuestados (49%) a reducir sus gastos como medida financiera ante una posible emergencia.

“Muchos (de los consultados) ya están viendo reducir sus gastos. Saben que los precios van a aumentar, que sus flujos (de ingresos) se pueden ver impactados”, explicó Alex Woodman, vicepresidente de banca retail de Interbank.

Asimismo, cuando se preguntó si cuentan con recursos ante una emergencia, casi la mitad dice contar con ahorros o un fondo de emergencia específico. Sin embargo, en el 50% de los casos solo podría cubrir hasta un mes de los gastos habituales.

Al analizar por grupo de edad, los que más responden que toman como medida reducir gastos (52%) son aquellos de entre 46 y 65 años, mientras que quienes menos lo hacen (41%) son los mayores a 65 años.

Interbank El Niño

Empresas

La entidad financiera también entrevistó a micro y pequeñas empresas (mypes). El 51% de los encuestados fue afectado por fenómenos climáticos en los últimos años. Dicho impacto puede haber sido “muy profundo o con algunos daños”, indicó Víctor Cárcamo, vicepresidente del área comercial del banco.

En tal sentido, en zonas de riesgo, el 42% de los negocios cree probable una afectación y el 45% anticipa consecuencias graves, según Interbank.

El ejecutivo explicó que más del 50% de los negocios expresó preocupación por posibles impactos financieros de El Niño, en particular en tres aspectos: ventas, transporte y logística, y capacidad para cumplir con obligaciones financieras.

Interbank encuestó a pequeños negocios a nivel nacional.

Reservas

En cuanto a las medidas que toman las empresas, solo un tercio de los encuestados tiene alguna reserva de liquidez para pasar esta etapa de El Niño, aunque a la mitad de las mypes dicha reserva le duraría menos de un mes.

“Si ya está empezando (el fenómeno) ahora en noviembre, en enero o febrero (esos negocios con reservas) ya no van a tener recursos para afrontar este problema (climático). Y eso que estamos hablando del tercio de empresas que se han preparado”, advirtió.

Además, el 28% de los negocios ha preparado un plan “para continuar operando ante alguna emergencia”, según el citado informe.

Prevención

Solo el 25% de personas se siente preparado ante los efectos de El Niño. Los jóvenes de 18 a 30 años son los que se sienten menos preparados ( 29%), según reciente informe de Interbank.