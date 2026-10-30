Prevención. Solo el 25% de personas se siente preparado ante los efectos de El Niño. (Foto: Diana Chávez/GEC)
Prevención. Solo el 25% de personas se siente preparado ante los efectos de El Niño. (Foto: Diana Chávez/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Con el fenómeno de El Niño y sus efectos ya visibles, en particular en el norte del país, los peruanos expresan preocupación por los perjuicios que el evento climático pueda dejar en sus finanzas, ¿cómo se refleja en su comportamiento?

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