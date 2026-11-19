El Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el recurso de reconsideración planteado por el partido Renovación Popular ante el fallo del JNE que impide la reelección encubierta de autoridades después de las elecciones regionales y municipales 2026.

Por unanimidad, el Pleno del JNE decidió rechazar y enviar al archivo definitivo el expediente del recurso propuesto por Renovación Popular.

Vale añadir que Renovación Popular insiste en que se reconozca a Rafael López Aliaga como primer regidor tras el triunfo de este partido en las últimas elecciones municipales de Lima.

Según el JNE, Renovación Popular apuntaba a que se revisara nuevamente la decisión de prohibir la reelección de autoridades —emitida el pasado 2 de noviembre—, bajo argumento de que solo se aplique este candado a futuros procesos y no a las ERM 2026.

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