El Estado peruano, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) realizará el 27 y 30 de noviembre su primera subasta de joyas y alhajas. La convocatoria incluye 106 piezas recuperadas en procesos vinculados a actividades ilícitas.
Según la entidad, la mayor cantidad de estos bienes está relacionada con el exasesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López.
El lote más económico contiene dos collares de plata y tendrá un precio base de S/70. También se ofrecerán pulseras, aretes, collares, sortijas de oro, monedas de plata y diamantes naturales.
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La pieza con el precio base más alto será un reloj suizo de oro Corum, con diamantes en la esfera, correa y bisel, que partirá de S/134,400. Otro reloj de la misma marca, elaborado en oro de 18 quilates y con diamantes, tendrá una base de S/112,000.
También destaca una cadena de oro amarillo con aplicaciones de oro blanco y un dije con diamantes, cuyo precio base será de S/100.800. En total, se subastarán 15 relojes de oro de las marcas Corum, Piaget, Revue, Longines y Vacheron Constantin.
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Las inscripciones estarán abiertas del martes 17 al viernes 20 de noviembre. Los interesados podrán consultar el cronograma y las bases en los canales oficiales del Pronabi, mediante el WhatsApp (+51) 937 644 289 o el correo Pronabi.subasta@minjus.gob.pe.