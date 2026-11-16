Sergio Mavila Rivasplata, gerente general de GTD Perú, contó a Gestión que la compañía proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de alrededor de 9% respecto al 2025. Aunque reconoció que el resultado estará ligeramente por debajo de sus expectativas iniciales, destacó que la empresa superará los 1,200 clientes corporativos, entre grandes empresas y corporaciones.

“El 2026 ha sido un año bastante retador, no solamente para GTD, sino para toda la industria de telecomunicaciones y servicios TI”, explicó. No obstante, indicó que la compañía mantiene perspectivas más favorables para el próximo año, con una meta de expansión de entre 15% y 16% .

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Parte de la estrategia de crecimiento también pasa por fortalecer sus tres líneas de negocio: conectividad, centros de datos y ciberseguridad. Justamente, la conectividad continúa siendo la principal fuente de ingresos de GTD Perú, aunque durante este año también registraron un avance los servicios de data centers y ciberseguridad.

Esta última es una de las áreas con mayor potencial, debido a las brechas que todavía presentan las empresas peruanas en materia de protección digital. “En el Perú, la empresa promedio tiene estándares de ciberseguridad que están por debajo de empresas similares de otros países. Creo que tenemos que crear todavía una cultura de ciberseguridad en el mercado peruano”, argumentó el ejecutivo.

Añadió que, aunque sectores como el financiero tienen mayor madurez en este ámbito, las grandes empresas todavía enfrentan el desafío de invertir más en estos servicios para protegerse de amenazas que pueden comprometer su continuidad operativa.

En conectividad, en cambio, la estrategia apunta a garantizar que las operaciones de sus clientes no se interrumpan. “Una tienda, un comercio, tiene que tener conectividad todo el tiempo porque si no, no puede vender. Así de simple”, sostuvo. El ejecutivo indicó que esta necesidad adquiere mayor relevancia en sectores como minería y banca, donde una interrupción del servicio puede tener consecuencias económicas mucho mayores.

Paralelamente, recordó que uno de los cambios relevantes del año fue la creación de GTD Data, empresa que concentra la propiedad de los centros de datos del grupo en Chile, Perú y Colombia, y en la que participan el Grupo GTD y el Grupo Romero.

Mientras GTD Data es propietaria de los activos, GTD Perú se encarga de operar y comercializar estos servicios. “Eso nos ha generado un impulso importante porque nos da más fuerza para llegar a los clientes y asegurar inversiones”, sostuvo. El ejecutivo explicó que, con esta estructura, las inversiones destinadas a los centros de datos ya no recaen únicamente en el Grupo GTD, sino que se canalizan a través de GTD Data, con la participación de ambos socios.

Sergio Mavila Rivasplata, gerente general de GTD Perú, proyecta un crecimiento de entre 15% y 16% para la compañía en 2027, tras cerrar este año con un avance estimado de 9%. Foto: GEC

Las inversiones previstas para el 2027

Para el próximo año, GTD Perú prevé destinar alrededor de US$ 10 millones a inversiones , un monto similar al ejecutado durante 2026.

“El grupo lleva más de diez años apostando por el mercado peruano, con una mayor intensidad de inversión durante los últimos años”, indicó. En esa línea, sostuvo que GTD no busca diferenciarse por ofrecer los precios más bajos del mercado, sino por la calidad de atención y servicio. “No somos los más baratos, pero sí tenemos precios competitivos con un nivel de servicio de atención que consideramos muy bueno y por encima del promedio de la industria”, subrayó.

Ante ello la prioridad para el 2027 estará basada en dos pilares. “Es clave tener un mayor volumen de clientes y una mayor cantidad de capacidad instalada. Eso lo hemos venido haciendo progresivamente en los últimos años y lo que queremos es intensificarlo”, alegó.

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¿A qué se destinarán los US$ 10 millones para 2027? El directivo remarcó que este monto no contempla proyectos especiales ni inversiones vinculadas a sus data centers. “Los US$10 millones son inversiones propias de GTD Perú, que están básicamente en expansión de las redes de fibra óptica, actualización tecnológica de equipamiento para las redes de fibra óptica y actualización tecnológica de los equipos que tenemos para los servicios TI que brindamos ”, aclaró.

A estas inversiones se sumaría la ampliación del data center de Lurín, uno de los principales activos de GTD Perú. La instalación, ubicado en Macrópolis, fue diseñada para albergar ocho salas y la primera ya se encuentra en proceso de ocupación, “Ya la primera se está llenando y hemos empezado con el diseño de la segunda sala. Probablemente esa inversión se pueda estar dando entre la segunda mitad del 2027; deberíamos empezar a construir la segunda sala”, adelantó.

La construcción de esta nueva sala demandaría una inversión estimada de entre US$ 6 millones y US$ 7 millones. “Todo no se va a dar todo 2027. Probablemente se haga de manera fraccionada, una parte de 2027 y una parte de 2028”, enfatizando que el proyecto todavía no cuenta con aprobación definitiva y recaería en GTD Data.

Al considerar las inversiones de GTD Perú y GTD Data en el país, el monto conjunto ascendería a entre US$ 16 millones y US$ 17 millones. “Estos recursos implican la expansión de redes, la renovación de equipamiento electrónico para los servicios de TI y el desarrollo de infraestructura de data centers”, aclaró.

Justamente, los ingresos del negocio de centros de datos crecieron alrededor de 20% durante 2026. “No obstante, todavía el mercado tiene que empezar a interiorizar la importancia de este tipo de servicios. También sucede lo mismo con seguridad. El mercado todavía tiene que madurar un poco más y tomar conciencia”, agregó.

Respecto a la composición de su cartera de clientes del servicio de data center, expresó que alrededor del 70% corresponde al sector privado y el 30% al público .

GTD inició el diseño de la segunda sala de su data center de Lurín. La construcción podría comenzar en la segunda mitad de 2027 y requeriría una inversión de entre US$ 6 millones y US$ 7 millones. Foto: Andina

Fenómeno El Niño y acciones para evitar impactos

En paralelo, GTD Perú mantiene un plan de crecimiento a cinco años, elaborado en 2025, con metas e indicadores que apuntan a definir la posición que busca alcanzar la compañía hacia 2030. “Venimos un poquito retrasados respecto al plan, pero creo que avanzando en buena forma”, sostuvo.

El programa contempla inversiones por alrededor de US$ 50 millones durante el quinquenio 2025-2030, equivalentes a unos US$ 10 millones anuales, sin incluir proyectos estratégicos que puedan surgir durante ese periodo.

En cuánto a las acciones preventivas frente al fenómeno El Niño, Mavila indicó que uno de los principales riesgos para la continuidad del servicio está relacionado con los cortes de energía eléctrica, debido a que los equipos que permiten transmitir la señal a través de la fibra óptica necesitan suministro energético para operar.

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Ante ello, GTD Perú cuenta con cerca de 90 nodos desplegados a nivel nacional y viene reforzando su autonomía energética. Entre las medidas implementadas mencionó la instalación de grupos electrógenos en algunos puntos y la ampliación de los bancos de baterías en otros, con el objetivo de alcanzar una autonomía de entre 12 y 24 horas.

La compañía también viene reforzando la redundancia de sus conexiones de transporte nacional mediante el uso de dos operadores y dos redes. De esta manera, si se presenta una interrupción en una de ellas, puede recurrir a la otra para mantener la conexión entre ciudades. A ello se suma el refuerzo de los equipos de mantenimiento para atender y resolver con mayor rapidez las posibles incidencias.

“Creo que cortes e incidencias van a haber. El tema es que estos generen el menor impacto posible y podamos actuar rápido en resolver estas incidencias”, remarcó.

Actualmente, GTD Perú cuenta actualmente con cerca de 6,000 kilómetros de fibra óptica desplegada y con presencia en todas las capitales departamentales del país . Aclaró, sin embargo, que la compañía concentra sus redes propias en zonas urbanas y no tiene previsto, por el momento, desplegar una red de transporte nacional.

Para conectar distintas ciudades, la empresa utiliza capacidad que alquila a otros operadores. “Estamos montados sobre otros operadores que nos arriendan capacidad y con esa capacidad interconectamos ciudades. Nuestras redes ahorita se centran en zonas urbanas, dentro de la ciudad. Es la parte de la red de acceso”, puntualizó en el marco de Conecta 2026.

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