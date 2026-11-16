Con el Grupo Romero como socio en GTD Data, la compañía alista nuevas inversiones para ampliar su infraestructura de centros de datos en Perú. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Con perspectivas de crecimiento de dos dígitos, el negocio de los centros de datos se perfila como uno de los segmentos de mayor dinamismo del mercado tecnológico. Las proyecciones estiman que la inversión en este mercado alcanzará los US$ 378 millones hacia 2031. Uno de los actores que busca aprovechar esta expansión desde hace una década es GTD Perú, filial del grupo chileno GTD. La compañía cuenta con el Grupo Romero como socio en este negocio, luego de que este último adquiriera, a través de InfraCorp, el 49% de GTD Data, empresa que reúne los activos de centros de datos del grupo en Chile, Perú y Colombia. ¿Qué planes se ha trazado la operación de Perú de cara al 2027?

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