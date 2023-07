La empresa de tecnología y telecomunicaciones Gtd anunció una inversión de US$ 100 millones para expandir su red de fibra óptica y construir un nuevo centro de datos en Lurín. Ambos proyectos son parte de su estrategia para fortalecer su infraestructura de telecomunicaciones en el país y su proyecto a nivel latinoamericano que alcanza entre US$ 500 y US$ 600 millones de dólares.

Gtd ha detallado que destinará US$ 20 millones anuales en los próximos cinco años para continuar desplegando fibra óptica y mejorar la conectividad en el país.

El nuevo centro de datos de Gtd en Lurín duplicará la capacidad instalada de la empresa y contará con más de 6,000 metros cuadrados de infraestructura, así como 2,000 metros cuadrados de sala blanca (protección contra incendios).

Con una inversión cercana a los US$ 50 millones, esta instalación cumplirá con los estándares de certificación Tier III del Uptime Institute relacionados a la confiabilidad y desempeño en diseño, construcción y operación.

Segundo data center

Sergio Mavila, gerente general de Gtd Perú, dijo que la inversión responde a la demanda local. “Nuestros clientes nos están solicitando más espacio y más servicios. El éxito que hemos tenido con el primer data center de Surco y la coyuntura del mercado, es lo que nos hace acelerar estas inversiones”, comentó

La construcción del nuevo centro de datos se iniciará en los primeros días de setiembre de este año y se espera que comience a operar en marzo o abril del 2024. La compañía suma 10 data centers en Perú, Chile y Colombia.

De acuerdo a la empresa, el centro de datos permitirá a los clientes de Gtd tener acceso a servicios de nube y contar con un centro de datos a mayor escala. “Empresas como Amazon, Facebook/Meta, Apple, Google, IBM y Microsoft serán algunos de los beneficiarios de estas mejoras en la infraestructura de Gtd”, afirmó.

Al cierre del 2022, los ingresos de Gtd Perú experimentaron un crecimiento de más de 39% respecto al año anterior, principalmente por el crecimiento de las ventas de servicios de conectividad, data center y tecnologías de la información.