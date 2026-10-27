Voyant busca ampliar su participación en proyectos de infraestructura eléctrica
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Dax Canchari Reyes
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Voyant quiere convertir el auge de los centros de datos en nuevos contratos. El proveedor peruano de infraestructura crítica, que cuadruplicó su facturación entre 2023 y 2026, busca ampliar sus negocios con operadores de centros de datos y reforzar su presencia regional. ¿Qué proyectos espera concretar en 2027 y en qué mercados busca nuevas oportunidades?

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