Víctor Salas, fundador y gerente general de Voyant, señaló a Gestión que la compañía ejecutó 40 proyectos hasta septiembre de 2026, frente a los cerca de 32 que realizó durante todo 2025. Entre ellos, tres corresponden a proyectos para Cirion Technologies, tres a la modernización de centrales de Orygen y uno a la modernización de los sistemas de energía de Minsur en la unidad minera San Rafael, que seguía en ejecución y debería culminar antes de finalizar el año.

En facturación, Voyant pasó de seis cifras en dólares en 2023 a siete cifras en 2024, nivel que mantuvo durante 2025 y 2026. En paralelo, el proveedor peruano priorizará en 2027 la capacitación técnica de su personal y el fortalecimiento de su cultura organizacional, con el objetivo de sostener su crecimiento y prepararse para ejecutar proyectos de mayor envergadura.

Víctor Salas, fundador y gerente general de Voyant.

Voyant prevé nuevos negocios en Perú para 2027

Voyant busca extender el contrato que mantiene con Orygen para modernizar los sistemas de energía de los servicios auxiliares en sus centrales de generación. La compañía, anteriormente conocida como Enel, se encuentra próxima a firmar una adenda que permitirá continuar los trabajos durante 2027.

“Nosotros estamos por firmar una adenda de ese contrato para continuar haciendo esa modernización el próximo año”, informó Salas

En centros de datos, Voyant espera participar en la posible expansión de las instalaciones de Cirion en Lurín, el centro de datos más grande de Perú. “Va a ser mucho más grande todo”, comentó.

Mismo caso para la posible expansión en 2027 de GTD Perú, multinacional de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Aunque ambas oportunidades siguen pendientes de concretarse, Salas mencionó que existen al menos dos iniciativas adicionales de centros de datos en el país en el corto plazo.

Voyant espera participar en la posible expansión de las instalaciones de Cirion en Lurín

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Voyant explora negocios en Chile y Ecuador

Chile fue el primer mercado internacional de Voyant. El proveedor peruano inició operaciones allí a fines de 2025 y, durante 2026, concretó un par de proyectos importantes, entre ellos la habilitación de una sala de centro de datos de aproximadamente 300 kW. “Es el proyecto más significativo del año, porque es un mercado nuevo y hemos logrado un par de proyectos importantes”, señaló Salas.

“Hay una gran cantidad de proyectos en cartera en Chile, y por lo tanto más potencial de nuevos proyectos en los cuales participaremos en 2027, pero no podría agregar más detalles del cuáles y cuándo”, agregó Salas.

Ecuador es el siguiente mercado que Voyant explora. El interés surgió tras identificar nuevas inversiones en centros de datos, entre ellas Telconet Cloud Center III, en Guayaquil, y Epicentro, el centro de datos de Puntonet ubicado en el extremo norte de Quito, un proyecto en el cual Voyant participó en una licitación de Puntonet en Ecuador, aunque no resultó adjudicada.

“En Ecuador este año se empezaron a hacer inversiones en data centers interesantes [...] Lamentablemente no fuimos favorecidos, pero hemos iniciado conexiones”, explicó Salas. “El próximo año sabemos de dos licitaciones que posiblemente va a haber de data centers y la intención es participar.”

Ecuador es el siguiente mercado que Voyant explora.

Centros de datos y minería concentran oportunidades para Voyant

La expansión de los centros de datos en Perú y la demanda de las compañías mineras figuran entre las oportunidades de crecimiento para Voyant. El fundador señaló que el proveedor peruano de infraestructura crítica busca nuevos proyectos en ambos sectores, además de mantener su actividad en generación eléctrica.

En minería, los requerimientos se concentran principalmente en salas eléctricas. Salas estimó que Voyant presentó alrededor de 50 propuestas para compañías mineras en 2026. La automatización de las operaciones también podría impulsar la demanda de centros de datos edge, que pueden trasladarse en contenedores e instalarse en las propias operaciones mineras. Como referencia, Salas mencionó que, hasta donde sabe, Quellaveco cuenta con algunas operaciones de este tipo.

La generación eléctrica es otro de los sectores en los que trabaja Voyant, mediante la integración de sistemas de energía para centrales. El proveedor también busca ampliar su presencia en el negocio portuario, donde ya ha realizado algunos proyectos.

Una de las oportunidades pendientes es una propuesta para la expansión de APM Terminals, que Salas identificó como uno de los proyectos de mayor tamaño que tiene cotizados. Sin embargo, precisó que todavía espera una definición y que Voyant busca consolidar su presencia en ese sector.