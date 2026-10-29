Tres asociaciones manejadoras de vicuñas vendieron en conjunto fibra de vicuña por más 2.3 millones de soles en una subasta realizada en la ciudad de Arequipa y que contó con el acompañamiento del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Se trata de la Asociación de Protección y Manejo de Vicuñas Tolconi (APROMAVIT), la Asociación de Conservacionistas de Vicuña de Tolconi (Asociación ASCOVI) y la Asociación de Protección de Repoblamiento y Manejo de Vicuñas Huaytapalca Tolconi, organizaciones arequipeñas que cuentan con declaraciones de manejo aprobadas por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Arequipa del Serfor. Las tres asociaciones son de la localidad de Tolconi, del distrito de Chachas, provincia arequipeña de Castilla.

En esta subasta, las tres asociaciones vendieron de manera conjunta y asociativa un total de 1,525 kilogramos de fibra de vicuña a la empresa Loro Piana Perú S.A.C., con lo cual mejoraron las condiciones de comercialización de su producto y la economía de sus integrantes.

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La subasta fue una iniciativa de las propias asociaciones, que contó con el acompañamiento técnico y normativo del Serfor, con el propósito de maximizar el valor de la fibra de vicuña de origen legal.

La iniciativa buscó obtener el mayor precio posible y las mejores condiciones de venta, contribuyendo a incrementar los ingresos de las familias asociadas y a mejorar su calidad de vida. De esta manera, la subasta resultó ser un mecanismo de inclusión financiera para las asociaciones porque las impulsó a bancarizar sus operaciones.

Las tres asociaciones pusieron a disposición la fibra de vicuña obtenida durante la campaña de esquila 2026. Asimismo, acordaron de manera conjunta el precio base (US$450 por kilo) y la modalidad de venta en un único lote.

El precio base de la fibra de vicuña fue de US$450 por kilo, bajo la modalidad de venta en un único lote. Foto: Serfor.

“Esta subasta constituye una experiencia piloto que busca replicarse en otras regiones del país donde existen titulares de manejo de vicuñas, con el propósito de fortalecer la comercialización conjunta y mejorar las condiciones de acceso al mercado”, sostuvo María del Pilar Tuppia, especialista en camélidos sudamericanos silvestres de la Dirección de Promoción y Competitividad del Serfor.

La fibra de vicuña es una de las fibras naturales más finas y valoradas del mundo, obtenida mediante la captura y esquila de vicuñas vivas en diversas regiones del país. Por sus excepcionales características y su alto valor comercial, se destina principalmente a nichos especializados del mercado internacional, donde constituye una materia prima exclusiva para la industria textil de lujo y la confección de prendas de alta moda.