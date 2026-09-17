El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), articula con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) acciones conjuntas de control y vigilancia para enfrentar la tala, extracción, transporte y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en Piura.
Durante una reunión de trabajo, los equipos técnicos acordaron fortalecer las intervenciones en zonas identificadas como puntos críticos para la extracción, transformación y comercialización ilegal de recursos forestales y de fauna silvestre.
El Serfor informó que, a partir del análisis de intervenciones realizadas y acciones de inteligencia, se cuenta con información sobre los principales sectores que requieren una mayor presencia de las autoridades.
La estrategia tendrá un enfoque operativo e interinstitucional. El Serfor aportará su competencia técnica y especializada en materia forestal y de fauna silvestre; la FEMA participará para garantizar el adecuado desarrollo de las actuaciones dentro del marco de sus competencias; y la Policía Nacional brindará apoyo en materia de seguridad durante las intervenciones.
“La lucha contra la ilegalidad requiere que las instituciones actuemos de manera coordinada y sobre la base de información. Desde el Serfor estamos fortaleciendo nuestra capacidad de intervención y articulando con las autoridades competentes para proteger nuestros recursos forestales y de fauna silvestre”, señaló Roberto Fernández Zavaleta, ejecutivo del Serfor en Piura.
El funcionario destacó que algunas de las zonas donde se desarrollan actividades ilegales presentan condiciones de acceso y seguridad que requieren una intervención planificada y con participación de las entidades competentes.
Presencia en cinco provincias
El Serfor cuenta con cinco sedes administrativas en Piura, Sullana, Chulucanas, Huancabamba y Ayabaca, lo que permite mantener presencia territorial y atender reportes, realizar acciones de vigilancia y desarrollar intervenciones dentro del ámbito de sus competencias.
Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Serfor para fortalecer el control y la vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, prevenir su aprovechamiento ilegal y promover su gestión sostenible en beneficio de la población y de los ecosistemas de Piura.
SERFOR DONA MÁS DE S/119 MIL EN MADERA PARA MEJORAR COLEGIOS
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entregó en calidad de donación madera recuperada en acciones de control, por un valor total de S/119,985, para mejorar la infraestructura educativa y los servicios municipales en las provincias de Quispicanchi y Paruro, en el departamento de Cusco.
El Serfor donó 4170 pies tablares de madera de tornillo a la I.E. Integral N° 50497 “Rosa De América”, ubicada en el distrito de Camanti, en Quispicanchi. La entrega, valorizada en S/33,000, fue recibida por la directora María Luz Lozano Pulla.
El material será utilizado para la fabricación de carpetas y sillas, así como para el acondicionamiento de aulas, beneficiando directamente a los estudiantes del plantel. La madera fue recuperada en el Bosque Protector del Cusco Zona 3 por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco del Serfor.
Asimismo, el Serfor puso a disposición de la Municipalidad Distrital de Paccaritambo, en la provincia de Paruro, un lote de 9665 pies tablares de madera de cedro, valorizado en S/86,985. El material será destinado a la confección de mobiliario municipal. La entrega se concretará una vez que el gobierno local formalice su solicitud. El alcalde distrital, Egedio Llamocca Cruz, agradeció el apoyo.
Más de 56 mil pies tablares reintegrados a la legalidad
Estas donaciones forman parte de la política del Serfor para que la madera recuperada del tráfico ilegal beneficie a los sectores más necesitados. En lo que va del 2026, la ATFFS Cusco ha reintegrado a la legalidad más de 56 000 pies tablares de madera aserrada en todo el departamento. Con ello se han beneficiado las municipalidades de Huayllabamba, Calca y Checca, el Centro Poblado de Tocra, instituciones educativas de Marcapata y Ocongate, y el IESTP de Sangarará.
“El objetivo es claro: que la madera decomisada se transforme en carpetas, aulas y servicios para la población. Seguimos trabajando para cerrar brechas en educación e infraestructura en Cusco”, dijo Robert Camero Villasante, administrador técnico del Serfor en Cusco.