El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), articula con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) acciones conjuntas de control y vigilancia para enfrentar la tala, extracción, transporte y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en Piura.

Durante una reunión de trabajo, los equipos técnicos acordaron fortalecer las intervenciones en zonas identificadas como puntos críticos para la extracción, transformación y comercialización ilegal de recursos forestales y de fauna silvestre.

El Serfor informó que, a partir del análisis de intervenciones realizadas y acciones de inteligencia, se cuenta con información sobre los principales sectores que requieren una mayor presencia de las autoridades.

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La estrategia tendrá un enfoque operativo e interinstitucional. El Serfor aportará su competencia técnica y especializada en materia forestal y de fauna silvestre; la FEMA participará para garantizar el adecuado desarrollo de las actuaciones dentro del marco de sus competencias; y la Policía Nacional brindará apoyo en materia de seguridad durante las intervenciones.

“La lucha contra la ilegalidad requiere que las instituciones actuemos de manera coordinada y sobre la base de información. Desde el Serfor estamos fortaleciendo nuestra capacidad de intervención y articulando con las autoridades competentes para proteger nuestros recursos forestales y de fauna silvestre”, señaló Roberto Fernández Zavaleta, ejecutivo del Serfor en Piura.

El funcionario destacó que algunas de las zonas donde se desarrollan actividades ilegales presentan condiciones de acceso y seguridad que requieren una intervención planificada y con participación de las entidades competentes.

Presencia en cinco provincias

El Serfor cuenta con cinco sedes administrativas en Piura, Sullana, Chulucanas, Huancabamba y Ayabaca, lo que permite mantener presencia territorial y atender reportes, realizar acciones de vigilancia y desarrollar intervenciones dentro del ámbito de sus competencias.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Serfor para fortalecer el control y la vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, prevenir su aprovechamiento ilegal y promover su gestión sostenible en beneficio de la población y de los ecosistemas de Piura.

SERFOR DONA MÁS DE S/119 MIL EN MADERA PARA MEJORAR COLEGIOS

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entregó en calidad de donación madera recuperada en acciones de control, por un valor total de S/119,985, para mejorar la infraestructura educativa y los servicios municipales en las provincias de Quispicanchi y Paruro, en el departamento de Cusco.

El Serfor donó 4170 pies tablares de madera de tornillo a la I.E. Integral N° 50497 “Rosa De América”, ubicada en el distrito de Camanti, en Quispicanchi. La entrega, valorizada en S/33,000, fue recibida por la directora María Luz Lozano Pulla.

El material será utilizado para la fabricación de carpetas y sillas, así como para el acondicionamiento de aulas, beneficiando directamente a los estudiantes del plantel. La madera fue recuperada en el Bosque Protector del Cusco Zona 3 por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco del Serfor.

Asimismo, el Serfor puso a disposición de la Municipalidad Distrital de Paccaritambo, en la provincia de Paruro, un lote de 9665 pies tablares de madera de cedro, valorizado en S/86,985. El material será destinado a la confección de mobiliario municipal. La entrega se concretará una vez que el gobierno local formalice su solicitud. El alcalde distrital, Egedio Llamocca Cruz, agradeció el apoyo.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entregó en calidad de donación madera recuperada en acciones de control, por un valor total de S/119,985, para mejorar la infraestructura educativa y los servicios municipales en las provincias de Quispicanchi y Paruro, en el departamento de Cusco. Foto: Serfor

Más de 56 mil pies tablares reintegrados a la legalidad

Estas donaciones forman parte de la política del Serfor para que la madera recuperada del tráfico ilegal beneficie a los sectores más necesitados. En lo que va del 2026, la ATFFS Cusco ha reintegrado a la legalidad más de 56 000 pies tablares de madera aserrada en todo el departamento. Con ello se han beneficiado las municipalidades de Huayllabamba, Calca y Checca, el Centro Poblado de Tocra, instituciones educativas de Marcapata y Ocongate, y el IESTP de Sangarará.

“El objetivo es claro: que la madera decomisada se transforme en carpetas, aulas y servicios para la población. Seguimos trabajando para cerrar brechas en educación e infraestructura en Cusco”, dijo Robert Camero Villasante, administrador técnico del Serfor en Cusco.