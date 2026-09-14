El Mindef resaltó que la acción militar se dirigió contra la infraestructura y recursos logísticos de la minería ilegal en esta zona de la Amazonía. Foto: Mindef
El Mindef resaltó que la acción militar se dirigió contra la infraestructura y recursos logísticos de la minería ilegal en esta zona de la Amazonía. Foto: Mindef
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Redacción Gestión
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Las Fuerzas Armadas realizaron valorizados en más de S/ 8.3 millones en el distrito de Inambari, ubicado en Tambopata, Madre de Dios.

El Ministerio de Defensa detalló que la intervención fue realizada por el Comando Operacional del Sur mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía.

También acompañaron efectivos de la Policía, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp).

, mas los helicópteros facilitaron la intervención militar.

La minería ilegal en Madre de Dios es una de las causas de la destrucción de bosques y contaminación de mercurio en la selva. Foto: difusión
La minería ilegal en Madre de Dios es una de las causas de la destrucción de bosques y contaminación de mercurio en la selva. Foto: difusión

En líneas generales, las FF. AA. sacaron de circulación 15 campamentos rústicos, 9 balsas, 9 motores, 1 moto carguero y 3 generadores eléctricos. Además, 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico, 500 metros de tubo PVC, 1200 metros de cuerda de acero, 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos, entre otros equipos.

El Mindef añadió que

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