El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) facilitó, entre enero y agosto de este año, el acceso de pequeños productores forestales y de fauna silvestre de ocho regiones a créditos del Fondo Agroperú por un total de S/ 1.9 millones.

El financiamiento se concentró en productores organizados y comunidades dedicadas al aprovechamiento, transformación y comercialización de productos vinculados a siete cadenas productivas, las cuales son bambú, camu camu, castaña, copoazú, plantaciones, fibra de vicuña y tara.

En los primeros ocho meses de 2026, se otorgó 94 créditos a 25 organizaciones de productores y cuatro comunidades campesinas. Los beneficiarios desarrollan actividades relacionadas con productos forestales no maderables, plantaciones y fauna silvestre.

Cabe precisar que el Fondo Agroperú, administrado por el Banco Agropecuario (Agrobanco), dirige sus recursos bajo condiciones adaptadas a las características de cada beneficiario, mediante un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La mayor parte de los recursos, equivalente al 53%, fue destinada a productores de tara de Tacna, Cajamarca y Ayacucho. El 13% se dirigió a productores de castaña en Madre de Dios, mientras que el 34% restante fue distribuido entre productores de bambú en Amazonas, camu camu en Loreto y Ucayali, copoazú en Madre de Dios y fibra de vicuña en Arequipa.

El capital obtenido puede ser utilizado para mejorar los procesos productivos de estos emprendimientos y actividades comunitarias.