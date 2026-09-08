El financiamiento se concentró en productores organizados y comunidades dedicadas al aprovechamiento, transformación y comercialización de productos vinculados a siete cadenas productivas. (Foto: Andina)
El financiamiento se concentró en productores organizados y comunidades dedicadas al aprovechamiento, transformación y comercialización de productos vinculados a siete cadenas productivas. (Foto: Andina)
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y de fauna silvestre de ocho regiones a créditos del Fondo Agroperú por un total de S/ 1.9 millones.

, las cuales son bambú, camu camu, castaña, copoazú, plantaciones, fibra de vicuña y tara.

En los primeros ocho meses de 2026, se otorgó 94 créditos a 25 organizaciones de productores y cuatro comunidades campesinas. Los beneficiarios desarrollan actividades relacionadas con productos forestales no maderables, plantaciones y fauna silvestre.

Cabe precisar que el Fondo Agroperú, administrado por el Banco Agropecuario (Agrobanco), dirige sus recursos bajo condiciones adaptadas a las características de cada beneficiario, mediante un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La mayor parte de los recursos, equivalente al 53%, fue destinada a productores de tara de Tacna, Cajamarca y Ayacucho.

El capital obtenido puede ser utilizado para mejorar los procesos productivos de estos emprendimientos y actividades comunitarias.

La entidad, en los primeros 8 meses del año, otorgó 94 créditos a 25 organizaciones de productores y cuatro comunidades campesinas. (Foto: Leslie Searles)
La entidad, en los primeros 8 meses del año, otorgó 94 créditos a 25 organizaciones de productores y cuatro comunidades campesinas. (Foto: Leslie Searles)

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