La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de puentes modulares metálicos como parte de las medidas de prevención frente al FEN. Foto: Presidencia/referencial.
La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de puentes modulares metálicos como parte de las medidas de prevención frente al FEN. Foto: Presidencia/referencial.
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Redacción Gestión
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El Gobierno movilizará 25 puentes modulares metálicos hacia distintas zonas del país como parte de las , informó la .

Durante la supervisión del traslado de estas estructuras, la mandataria detalló que 20 puentes serán enviados hacia el norte y otros cinco hacia el sur del país. El traslado se realizará de manera progresiva, con el objetivo de que estén disponibles en las zonas donde puedan ser necesarios.

“Estos serán trasladados progresivamente para que estén disponibles en las zonas donde puedan ser necesarios”, señaló Fujimori.

La indicó que esta medida representa una inversión aproximada de más de S/ 60 millones y destacó las características de este tipo de infraestructura para responder ante eventuales daños en las vías. “Estos son puentes modulares, así me lo estaban explicando, que tienen una capacidad de adaptación, que se arman de acuerdo a la necesidad”, sostuvo.

Según explicó, una de las principales ventajas de estas estructuras es que pueden instalarse en menor tiempo, lo que permitiría acelerar la recuperación del tránsito en caso de una emergencia.

La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de puentes modulares metálicos como parte de las medidas de prevención frente al FEN. Foto: Presidencia/referencial.
La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de puentes modulares metálicos como parte de las medidas de prevención frente al FEN. Foto: Presidencia/referencial.

“La ventaja es reducir los tiempos de respuesta con una instalación en menor tiempo para restablecer el tránsito”, afirmó.

señaló que esta capacidad busca evitar que las poblaciones afectadas permanezcan incomunicadas durante periodos prolongados y que los pequeños productores tengan dificultades para trasladar sus productos.

Identificación de zonas de riesgo

La jefa de Estado indicó que el ) tiene el encargo de identificar los puntos que presentan un mayor riesgo y definir la distribución de los puentes modulares.

“Esa es la tarea que le hemos encargado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: identificar los puntos de mayor riesgo, distribuir adecuadamente estos puentes y asegurar que estén disponibles para ser utilizados cuando la situación lo requiera”, dijo.

En esa línea, sostuvo que el objetivo de la medida es proporcionar herramientas a las zonas que podrían resultar más afectadas por el fenómeno climático.

Fujimori pide coordinación del Estado

La presidenta también remarcó que .

Fujimori sostuvo que los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades deben asumir sus responsabilidades frente a este escenario y cuestionó la falta de previsión en anteriores situaciones.

“Somos conscientes que anteriormente la improvisación, la lentitud o la indiferencia han sido nuestros peores enemigos”, señaló.

Ante ello, aseguró que el Ejecutivo viene adoptando medidas de mitigación con anticipación y que continuará supervisando su cumplimiento.

“Por eso estamos trabajando con sentido de urgencia frente a este problema que se encuentra a pocos meses de llegar. Estamos tomando medidas de mitigación y continuaré supervisando su cumplimiento”, afirmó.

Finalmente, Fujimori aseguró que su administración mantendrá presencia ante las necesidades que puedan surgir y que continuará trabajando para preservar la conectividad y el abastecimiento.

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