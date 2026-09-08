La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió su primera remuneración oficial desde que asumió el cargo. Según el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, la mandataria percibió S/ 39,124.80 por sus funciones como jefa de Estado .

El monto registrado supera en S/3,556.80 la remuneración mensual vigente para el cargo presidencial, establecida en S/35,568. El pago corresponde al periodo de julio, luego de que Fujimori asumiera la Presidencia el 28 de julio de 2026.

Como se recuerda, la remuneración presidencial fue incrementada durante el gobierno de Dina Boluarte, el 4 de julio de 2025, mediante una medida suscrita por el entonces ministro de Economía, Raúl Reyes.

LEA TAMBIÉN: Gobierno dice que evaluará con mayor rapidez próximas normas de las facultades delegadas

El registro estatal identifica a Fujimori Higuchi como presidenta de la República y consigna el monto dentro de la información correspondiente a las remuneraciones del personal del Estado.

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026. Foto: Presidencia.

Asimismo, para dicho periodo, el documento no registra pagos adicionales vinculados con honorarios, incentivos, gratificaciones u otros conceptos.

Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial. La fórmula de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, con lo que el fujimorismo retornó al Poder Ejecutivo.

Principales acciones en sus primeras semanas de gobierno

Durante sus primeras semanas al frente del Ejecutivo, Keiko Fujimori ha colocado entre sus principales temas de gestión la seguridad ciudadana y la respuesta del Estado frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

El Gobierno de Keiko Fujimori presentó oficialmente ante el Congreso de la República un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. El pedido contiene 66 solicitudes específicas orientadas a dictar normas en diversas materias consideradas prioritarias para la gestión del Poder Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Fujimori apunta a las mypes para aumentar empleos formales: ¿qué podría cambiar?

En materia de seguridad, se han producido cambios y anuncios vinculados con las instituciones encargadas de la seguridad, como la salida del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien presentó su renuncia tras cuestionamientos en cuanto a su gestión.

En el ámbito económico y de gestión pública, la administración de Fujimori también ha anunciado medidas relacionadas con la desregulación, la transformación digital del Estado y la implementación de mecanismos como la Autoridad Nacional Digital y la Identidad Digital.