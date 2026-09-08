El Portal de Transparencia del Despacho Presidencial registró un pago de S/39,124.80 a la mandataria por sus funciones como jefa de Estado. Foto: Presidencia.
El Portal de Transparencia del Despacho Presidencial registró un pago de S/39,124.80 a la mandataria por sus funciones como jefa de Estado. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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La , recibió su primera remuneración oficial desde que asumió el cargo. Según el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, la mandataria percibió S/ 39,124.80 por sus funciones como jefa de Estado.

El monto registrado supera en S/3,556.80 la remuneración mensual vigente para el cargo presidencial, establecida en S/35,568. El pago corresponde al periodo de julio, luego de que Fujimori asumiera la Presidencia el 28 de julio de 2026.

Como se recuerda, .

El registro estatal identifica a Fujimori Higuchi como presidenta de la República y consigna el monto dentro de la información correspondiente a las remuneraciones del personal del Estado.

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026. Foto: Presidencia.

Asimismo, para dicho periodo, el documento no registra pagos adicionales vinculados con honorarios, incentivos, gratificaciones u otros conceptos.

.

Principales acciones en sus primeras semanas de gobierno

Durante sus primeras semanas al frente del Ejecutivo, Keiko Fujimori ha colocado entre sus principales temas de gestión la seguridad ciudadana y la respuesta del Estado frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

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En materia de seguridad, se han producido cambios y anuncios vinculados con las instituciones encargadas de la seguridad, como la .

En el ámbito económico y de gestión pública, la administración de Fujimori también ha anunciado medidas relacionadas con la desregulación, la transformación digital del Estado y la implementación de mecanismos como la Autoridad Nacional Digital y la Identidad Digital.

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