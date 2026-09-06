El proyecto se ejecutará en su planta de Cercado de Lima. (Foto: Difusión)
El proyecto se ejecutará en su planta de Cercado de Lima. (Foto: Difusión)
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Sandra Reyes
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La Compañía Nacional de Chocolates de Perú (CNCH), dueña de marcas de golosinas del tipo de Winter’s, Olé Olé, Chin Chin y líneas de alimentos como Granuts, prepara cambios en su planta del Cercado de Lima. En general, la firma apela a mejoras tecnológicas en sus procesos actuales, lo que a su vez conlleva a impactos en su capacidad de producción actual.

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