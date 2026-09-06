A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa plantea ante el Ministerio de la Producción (Produce) el proyecto denominado “Ampliación de capacidad de derivados de cacao, automatización de envasado de displays para productos festivos y optimización del proceso de aplicación de stretch film”. El documento precisa que se trata de una ampliación, mejora tecnológica y optimización de procesos, que incluye la incorporación de nuevos equipos para elevar la capacidad productiva.

Las modificaciones se ejecutarán dentro de la actual planta de CNCH y demandarán una inversión total de S/ 2.26 millones. De este monto, S/ 1.95 millones corresponde a la ampliación de la capacidad de derivados de cacao, S/ 272,000 a la automatización del envasado de productos festivos y S/ 38,978 a la optimización de la aplicación de stretch film (película plástica envolvente, elaborada con polietileno).

En conjunto, las intervenciones abarcarán 650.69 m2, que significan 614 m2 para derivados de cacao, 30 m2 para el envasado de productos festivos y 6 m2 para la aplicación de stretch film. (Foto: Difusión)

Mayor capacidad para derivados de cacao

La principal inversión del proyecto estará dirigida a ampliar la capacidad de derivados de cacao por medio de la adquisición de un nuevo tostador y un descascarillador de granos de cacao, con lo que la firma pasará de tener uno a dos tostadores y sumará un equipo que actualmente no posee. Esta intervención se desarrollará sobre un área de 614 metros cuadrados (m2).

Con estos cambios, la capacidad de producción de derivados de cacao pasaría de 2,593 a 5,190 toneladas anuales, un incremento de 100.1%. En tanto, la producción de cocoas crecería de 1,770 a 5,190 toneladas anuales, equivalente a un aumento de 193.1%. La capacidad de producción de Mogul también subiría 13.7%, hasta 2,387 toneladas anuales, mientras que la línea de galletas no registraría variación.

El cronograma contempla trabajos de obras civiles, instalaciones, montaje de los nuevos equipos y pruebas antes de su puesta en operación. La vida útil prevista para esta ampliación es de 10 años. El proyecto también contempla un incremento en el consumo de gas natural asociado a la operación, que llegaría a un estimado de 390,390 m3 al mes, según el ITS.

LEA TAMBIÉN: La Ibérica abre flagship store en Miraflores para posicionarse en segmento premium

Automatización de envasado y embalaje

La segunda intervención corresponde a la automatización del envasado de displays para productos festivos, considerando la instalación de un transportador de ingreso, un sistema de estuchado semiautomático y un cuadro de fuerza y control en la sala de estuchado, que se destinarán al envasado del producto denominado “conejo de Pascua”. El área orientada a esta modificación es de 30 m2.

La implementación comprende trabajos preliminares, adecuaciones eléctricas, retiro y reubicación de equipos actuales, fabricación, instalación y pruebas de funcionamiento. La vida útil estimada de este componente es de 15 años.

La tercera modificación se concentrará en la línea de galletas, donde CNCH instalará una máquina envolvedora automática FROMM FS360 para optimizar la aplicación de stretch film en los pallets de producto terminado. El equipo ocupará 6 m2 y permitirá estabilizar y proteger los pallets mediante un sistema automatizado; este componente tendrá una vida útil estimada de 10 años.