PCM. (Foto: El Peruano)
PCM. (Foto: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo alista un marco normativo ágil para evaluar con mayor rapidez las próximas normas vinculadas a las facultades legislativas que solicitará al Congreso de la República, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La medida permitirá reducir los tiempos del proceso y facilitará las condiciones normativas para una atención célere de los proyectos de ley que se presenten como parte de la solicitud de delegación de facultades legislativas ante el Congreso.

Según la PCM, estas disposiciones buscan que la solicitud del Ejecutivo se materialice de manera ágil y que el Estado cuente con herramientas legales inmediatas para responder oportunamente a las demandas del país.

En ese sentido, Los expedientes considerados “clave” serán atendidos en un plazo máximo de cinco días calendario.

Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)

Atención directa

Asimismo, la CMCR aprobó casuísticas específicas para que la secretaría técnica resuelva directamente determinadas solicitudes.

Adicionalmente, la secretaría técnica diseñará una hoja de ruta para implementar mecanismos de AIR Express o Simplificado, con el fin de evitar trámites complejos en propuestas de bajo impacto.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori pide al Congreso agilizar facultades para enfrentar la criminalidad
Senador López Chau dice que Ahora Nación analizará “punto por punto” pedido de facultades
Ministro Beingolea sobre pedido de facultades: “Ningún Gobierno las pidió tan pronto”
Facultades legislativas: PCM convoca a diálogo con bancadas de diputados para explicar proyecto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.