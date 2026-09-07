El Poder Ejecutivo alista un marco normativo ágil para evaluar con mayor rapidez las próximas normas vinculadas a las facultades legislativas que solicitará al Congreso de la República, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Como parte del compromiso del Ejecutivo de brindar un Estado eficiente, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), liderada por la PCM, aprobó que los plazos para la evaluación de las normas antes de su aprobación se contabilicen en días calendario y no en días hábiles.

La medida permitirá reducir los tiempos del proceso y facilitará las condiciones normativas para una atención célere de los proyectos de ley que se presenten como parte de la solicitud de delegación de facultades legislativas ante el Congreso.

Según la PCM, estas disposiciones buscan que la solicitud del Ejecutivo se materialice de manera ágil y que el Estado cuente con herramientas legales inmediatas para responder oportunamente a las demandas del país.

En ese sentido, el proceso de admisión de expedientes se reducirá de dos días hábiles a un día calendario. Asimismo, los pedidos para exceptuar a una norma de evaluación (excepciones AIR Ex Ante) se decidirán en tres días calendario. Los expedientes considerados “clave” serán atendidos en un plazo máximo de cinco días calendario.

Congreso. (Foto: GEC)

Atención directa

Asimismo, la CMCR aprobó casuísticas específicas para que la secretaría técnica resuelva directamente determinadas solicitudes. Entre ellas figuran la convocatoria a elecciones, la adecuación de formatos o formularios y el dictado de normas compiladoras por razones de seguridad jurídica.

Adicionalmente, la secretaría técnica diseñará una hoja de ruta para implementar mecanismos de AIR Express o Simplificado, con el fin de evitar trámites complejos en propuestas de bajo impacto.