El senador Alfonso López Chau señaló que la bancada de Ahora Nación revisará detalladamente el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y que fijará una posición conjunta como grupo parlamentario.

El legislador indicó que, aunque inicialmente dijo que una concertación “en bloque” sería difícil, aclaró que su bancada sí buscará ponerse de acuerdo internamente para adoptar una postura común.

“Las facultades es mucha palabra, mucho decir. Son muchas palabras, totalmente mucho decir. Personalmente puede haber 10 puntos con los que coincidamos, 20 puntos con los que no estamos de acuerdo. Se los vamos a decir de buena fe, a ver si ellos hacen su parte y dicen: ‘bueno, tienen razón’”, señaló en declaraciones a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Galarreta insiste en facultades para reforzar inteligencia tras secuestro de empresario en Trujillo

Sobre mantener en el cargo a Oscar Arriola

Por otro lado, el senador sostuvo que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debería dejar el cargo ante lo que calificó como un “clamor ciudadano”, con el fin de permitir una reforma integral de la institución policial.

A su vez, propuso que las bancadas del actual Congreso bicameral envíen especialistas para participar en esa reforma de la Policía Nacional.

“Nosotros enviaremos al coronel Harvey Colchado y allí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, puntualizó.