Senador López Chau dice que Ahora Nación analizará “punto por punto” pedido de facultades. (Foto: GEC)
Senador López Chau dice que Ahora Nación analizará “punto por punto” pedido de facultades. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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y que fijará una posición conjunta como grupo parlamentario.

aclaró que su bancada sí buscará ponerse de acuerdo internamente para adoptar una postura común.

“Las facultades es mucha palabra, mucho decir. Son muchas palabras, totalmente mucho decir. Personalmente puede haber 10 puntos con los que coincidamos, 20 puntos con los que no estamos de acuerdo. Se los vamos a decir de buena fe, a ver si ellos hacen su parte y dicen: ‘bueno, tienen razón’”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre mantener en el cargo a Oscar Arriola

Por otro lado,

A su vez, propuso que las bancadas del actual Congreso bicameral envíen especialistas para participar en esa reforma de la Policía Nacional.

“Nosotros enviaremos al coronel Harvey Colchado y allí seguramente saldrá algo unánime en bien del país”, puntualizó.

El senador sostuvo que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debería dejar el cargo ante lo que calificó como un “clamor ciudadano”. Foto: GEC
El senador sostuvo que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, debería dejar el cargo ante lo que calificó como un “clamor ciudadano”. Foto: GEC

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