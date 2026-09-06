El pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo entra esta semana en una nueva etapa. El premier Luis Galarreta acudirá el miércoles 9 de septiembre a la Comisión de Constitución del Congreso para explicar los alcances de la propuesta y sustentar por qué el Gobierno requiere delegación sobre 66 materias.

Los temas sobre la mesa

La sesión está programada para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p. m., en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Congreso de la República.

En términos generales, el Ejecutivo solicita 120 día para legislar en 66 materias, con medidas vinculadas a la seguridad, prevención frente a desastres, mypes, empleo, productividad y modernización del Estado.

Mediante un comunicado oficial del Congreso de la República, Giannina Avendaño Vilca, presidenta de la comisión, informó que Galarreta deberá exponer con mayor detalle las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes. Por ello, consideramos importante revisar con responsabilidad el alcance de este pedido, procurando la participación de la ciudadanía en este debate público”, se pudo leer.

“Es deber de los diputados representar a la ciudadanía y escuchar su voz. Por ello, estamos dialogando con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con instituciones, sindicatos y organizaciones indígenas, para conocer sus perspectivas y aportes frente a este pedido de facultades”, se informó.