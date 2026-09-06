Luis Galarreta. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Luis Galarreta. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo entra esta semana en una nueva etapa.

Los temas sobre la mesa

En términos generales, el Ejecutivo solicita 120 día para legislar en 66 materias, con medidas vinculadas a la seguridad, prevención frente a desastres, mypes, empleo, productividad y modernización del Estado.

Mediante un comunicado oficial del Congreso de la República, Giannina Avendaño Vilca, presidenta de la comisión, informó que Galarreta deberá exponer con mayor detalle las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes. Por ello, consideramos importante revisar con responsabilidad el alcance de este pedido, procurando la participación de la ciudadanía en este debate público”, se pudo leer.

“Es deber de los diputados representar a la ciudadanía y escuchar su voz. Por ello, estamos dialogando con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con instituciones, sindicatos y organizaciones indígenas, para conocer sus perspectivas y aportes frente a este pedido de facultades”, se informó.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso cita a Juan Sheput: ¿qué tendrá que explicar el ministro de Trabajo?
Ministro Vinelli: nadie en el Congreso se opondrá a aprobar delegación de facultades
¿Congreso “facilitará” Líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima? Lo que analizará comisión clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.