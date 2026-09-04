El ministro de Trabajo deberá responder ante la Comisión de Trabajo sobre las acciones previstas frente al Fenómeno El Niño y los cambios en EsSalud y Sunafil. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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La invitación fue aprobada por unanimidad, con 18 votos a favor, durante la última sesión del grupo parlamentario, conducida por su vicepresidente, Carlos Yalta de Renovación Popular.

El titular del MTPE deberá asistir a la próxima reunión del grupo parlamentario para informar sobre los programas sociales a cargo de la cartera.

Durante su presentación, el ministro tendrá que exponer los principales desafíos y perspectivas del sector Trabajo para los próximos años.

Modernización de marco laboral por avance de IA

De otro lado, el titular de la cartera de Trabajo, señaló que el Gobierno trabaja actualmente en la reconstrucción del marco laboral peruano. Esto con el objetivo de adecuarlo a las nuevas exigencias del mercado, ante el avance de la inteligencia artificial (IA).

En diálogo con RPP Noticias, Juan Sheput sostuvo que la incorporación de la tecnología no garantiza por sí misma la creación de puestos de trabajo y planteó fortalecer la preparación de los trabajadores.

Asimismo, manifestó que actualmente existe una brecha entre los perfiles que requieren las empresas y la oferta académica de las universidades.

En ese sentido, indicó que la problemática laboral debe ser atendida de forma transversal y con participación del Ministerio de Educación (Minedu).

“Estamos firmando los convenios del caso (con empresas trasnacionales) para ajustar la oferta laboral con la demanda”, afirmó.

Además, Sheput detalló que el Gobierno viene trabajando acuerdos con empresas privadas para capacitar a trabajadores en actividades como el sector portuario, las telecomunicaciones y la megaindustria.

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