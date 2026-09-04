La presidenta de la República, Keiko Fujimori, exhortó al Congreso a acelerar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo para implementar nuevas medidas frente a la criminalidad organizada.

Durante una rueda de prensa con medios locales en San Martín, la mandataria sostuvo que estas atribuciones permitirán fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y mejorar la respuesta frente a las organizaciones criminales.

“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa”, afirmó.

“Necesitamos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales”, señaló.

La jefa de Estado agregó que la propuesta del Ejecutivo contempla además agilizar los procedimientos para la expulsión de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.

“Por eso invocamos al Congreso de la República a que pueda analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, subrayó.

Obras paralizadas

En otro momento, la presidenta fue consultada sobre las obras que permanecen paralizadas a nivel nacional. Al respecto, indicó que los ministerios realizan evaluaciones técnicas para determinar cómo retomar los proyectos y garantizar los recursos necesarios para su ejecución.

“Hay miles de obras paralizadas a nivel nacional. Cada ministro de Estado se está encargando de hacer el análisis técnico correspondiente y el objetivo es viabilizar, destrabar estos proyectos, garantizar su financiamiento, pero, sobre todo, hacer que estas obras se hagan realidad”, sostuvo.

Keiko Fujimori participó en San Martín en la entrega de contratos para la compra de arroz a pequeños agricultores. Foto: Presidencia.

En ese marco, Fujimori ratificó los compromisos de su administración con San Martín en educación, salud y conectividad. Asimismo, señaló que se ha recogido el pedido para elevar el nivel del hospital de la región y reiteró su decisión de impulsar el funcionamiento del aeropuerto de Rioja.

Las declaraciones se produjeron durante el undécimo viaje de trabajo de la mandataria, cuya agenda incluyó actividades vinculadas al respaldo a pequeños agricultores y la formalización de la propiedad rural.

Compra de arroz

En el distrito de Elías Soplín Vargas, en la provincia de Rioja, Fujimori participó en la entrega de contratos para la compra de arroz a pequeños productores. La medida contempla una inversión de S/ 6.1 millones para adquirir 2,364 toneladas del cereal a 200 agricultores de San Martín.

“Esto es para ayudar a los pequeños agricultores a que no tengan grandes pérdidas. En segundo lugar, este arroz va a ser entregado a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema”, explicó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que su sector adoptó medidas para acelerar el proceso de adquisición.

“Cuando usted asumió la Presidencia el 28 de julio de este año y llegamos al ministerio, todavía no se había comprado ni un solo kilo de arroz. Rápidamente vimos qué se necesitaba, llamamos a los técnicos y se dispuso inmediatamente hacer los cambios correspondientes”, indicó.

Títulos de propiedad

Durante la misma jornada, la mandataria encabezó la entrega simbólica de títulos de propiedad, correspondiente a un total de 8,000 documentos destinados a productores agropecuarios de las diez provincias de San Martín.

Según lo señalado durante la actividad, la formalización permitirá acreditar legalmente la posesión de los predios y brindar mayor seguridad jurídica a las familias dedicadas a las actividades agrícolas.

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“Un título de propiedad no solo les permitirá acceder a créditos, sino, lo más importante, permitirá a sus hijos tener una propiedad legalmente reconocida”, afirmó Fujimori.

La presidenta sostuvo que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y ratificó que continuará recorriendo el país para verificar su cumplimiento.

Durante su visita estuvo acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel; y autoridades locales.