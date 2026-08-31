Ricardo Belmont, candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Cívico Obras, afirmó que su bancada no respaldará todas las facultades legislativas solicitadas por la presidenta Keiko Fujimori. No obstante, señaló que existe disposición para evaluar aquellas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Belmont destacó la disposición mostrada por el Gobierno durante su primer mes de gestión, aunque remarcó que ello no significa que su partido vaya a respaldar todas las iniciativas planteadas por la mandataria.

“Creo que este Gobierno, hasta ahora demuestra buena voluntad, pero, esta posición de pedir facultades extraordinarias, no todas van a pasar. En Obras no vamos a firmar todas”, sostuvo a Exitosa.

El candidato edil precisó que su agrupación podría discutir y eventualmente respaldar las facultades relacionadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, aclaró que su posición dependerá de las medidas concretas que se planteen y de la forma en que se pretenda ejecutarlas.

“Podemos discutir las de seguridad ciudadana pero, a mí no me gusta el cómo y yo no me opongo a ello. Yo quiero apoyarla, pero no de las formas en que se quieren hacer las cosas”, manifestó.

Cuestiona presencia del Ejército en las calles

Belmont también expresó sus reparos frente a la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir directamente la criminalidad en las calles. A su juicio, la presencia militar podría generar una percepción de conflicto y afectar la imagen del país.

Belmont cuestionó el despliegue del Ejército en las calles, aunque señaló que podría respaldar su participación para reforzar a la Policía Nacional. Foto: Andina.

No obstante, indicó que respaldaría la participación de las Fuerzas Armadas si esta tiene como objetivo reforzar el trabajo de la Policía Nacional.

“Se le puede apoyar si es que se refuerza a la Policía, pero no puedes sacar al Ejército, me parece una locura”, afirmó.

Belmont cuestionó así que los militares sean desplegados en espacios públicos como parte de una estrategia permanente contra la delincuencia. En esa línea, comparó esta situación con ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami, donde —según sostuvo— no es habitual ver al Ejército patrullando las calles.

De esta manera, el líder del Partido Cívico Obras marcó distancia frente a una aprobación automática de las facultades solicitadas por el Gobierno, aunque dejó abierta la posibilidad de respaldar medidas específicas orientadas a enfrentar la inseguridad ciudadana.