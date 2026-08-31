Ricardo Belmont afirmó que el Partido Cívico Obras no respaldará todas las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Andina.
Ricardo Belmont afirmó que el Partido Cívico Obras no respaldará todas las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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, afirmó que su bancada no respaldará todas las . No obstante, señaló que existe disposición para evaluar aquellas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Belmont destacó la disposición mostrada por el Gobierno durante su primer mes de gestión, aunque remarcó que ello no significa que su partido vaya a respaldar todas las iniciativas planteadas por la mandataria.

“Creo que este Gobierno, hasta ahora demuestra buena voluntad, pero, esta posición de pedir facultades extraordinarias, no todas van a pasar. En Obras no vamos a firmar todas, sostuvo a Exitosa.

El candidato edil precisó que . Sin embargo, aclaró que su posición dependerá de las medidas concretas que se planteen y de la forma en que se pretenda ejecutarlas.

“Podemos discutir las de seguridad ciudadana pero, a mí no me gusta el cómo y yo no me opongo a ello. Yo quiero apoyarla, pero no de las formas en que se quieren hacer las cosas”, manifestó.

Cuestiona presencia del Ejército en las calles

Belmont también expresó sus reparos frente a la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir directamente la criminalidad en las calles. A su juicio, la presencia militar podría generar una percepción de conflicto y afectar la imagen del país.

Belmont cuestionó el despliegue del Ejército en las calles, aunque señaló que podría respaldar su participación para reforzar a la Policía Nacional. Foto: Andina.
Belmont cuestionó el despliegue del Ejército en las calles, aunque señaló que podría respaldar su participación para reforzar a la Policía Nacional. Foto: Andina.

No obstante, indicó que respaldaría la participación de las Fuerzas Armadas si esta tiene como objetivo reforzar el trabajo de la Policía Nacional.

“Se le puede apoyar si es que se refuerza a la Policía, pero no puedes sacar al Ejército, me parece una locura”, afirmó.

. En esa línea, comparó esta situación con ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami, donde —según sostuvo— no es habitual ver al Ejército patrullando las calles.

De esta manera, el marcó distancia frente a una aprobación automática de las facultades solicitadas por el Gobierno, aunque dejó abierta la posibilidad de respaldar medidas específicas orientadas a enfrentar la inseguridad ciudadana.

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