Bonos por desempeño para trabajadores: ¿por qué el Gobierno plantea cambios? Fuente: Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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El Gobierno de Perú busca obtener facultades legislativas delegadas del Congreso de la República para introducir, entre otros, cambios en un aspecto de las relaciones laborales privadas: el tratamiento de los bonos vinculados al desempeño.

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