Con la reciente publicación del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio un paso más: ya elevó al Congreso de la República el proyecto de ley para el presupuesto público 2027. Así, revisó Gestión, el país contaría con más de S/ 266,506.3 millones para el próximo año.

Esta cifra representa un incremento de 3.5%, en términos nominales, si se compara con lo que se aprobó para el inicio del 2026: S/ 257,561.6 millones. Es decir, S/ 8,944.7 millones más.

El Gobierno nacional, que en buena cuenta son los ministerios, recibirían S/ 166,613.1 millones, mientras que las regiones y municipalidades se quedarían con S/ 58,671.7 millones y S/ 41,221.5 millones, respectivamente.

MEF fija fórmula para trasladar feriados al lunes y exceptúa Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo. (Foto: Andina)

¿Quién recibirá más recursos?

Como es usual, para el próximo año, las funciones clave de Educación y Salud se llevarían una “tajada” importante de los recursos. Aunque, no significa que en ambos casos sea más dinero que el asignado para este año.

Por ejemplo, Educación recibiría S/ 49,068 millones, por encima de lo aprobado en el presupuesto inicial de apertura (PIA) del 2026: S/ 48,707.7 millones.

Salud, por su parte, obtendría S/ 32,208 millones, por debajo de los S/ 32,887.7 millones con los que arrancó este año.

Otra función relevante es Transportes, sobre todo porque es una cartera “constructora”. Para el 2027, se esperaría reciba S/ 26,014 millones, superando los S/ 22,325 millones de este año.

***NOTA EN DESARROLLO