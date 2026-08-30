Fuerzas Armadas controlarán accesos de cinco penales para frenar extorsiones. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Fuerzas Armadas controlarán accesos de cinco penales para frenar extorsiones. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
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en los accesos externos de los penales del país.

debido a que estos pueden ser utilizados para cometer delitos.

“Es importante asegurarnos de que los penales dejen de ser una trinchera del delito y para eso debemos tener un férreo control de todo lo que ingresa al penal”, señaló en declaraciones a la prensa en los exteriores del penal Castro Castro.

El ministro informó que la primera etapa se aplicará en cinco penales de máxima seguridad, entre ellos Ancón I, Piedras Gordas, El Milagro de Trujillo, Challapalca de Tacna y Miguel Castro Castro, en Lima.

La revisión alcanzará a todas las personas que entren a las prisiones como visitas de internos, trabajadores del INPE, personal administrativo, abogados, proveedores de alimentos y otros.

Asimismo, la implementación de los equipos de escaneo estará condicionada a que previamente se declare en emergencia cada establecimiento penitenciario intervenido.

El ministro indicó que el control se ampliará de manera progresiva a otros penales, según los lugares donde se detecte mayor cantidad de llamadas extorsivas.

En los días de visita, la revisión comenzará desde temprano para evitar afectar el ingreso regular de familiares. Además, el control funcionará de forma permanente, durante las 24 horas y los siete días de la semana.

Según precisó el ministro, quienes intenten ingresar objetos prohibidos podrían recibir sanciones severas, incluidas penas de prisión de entre 6 y 15 años, dependiendo del tipo de objeto detectado.

“Vamos a tener un control férreo del acceso de los penales, porque no pueden ser una coladera, por ejemplo ahora podemos constatar, preguntando acá, que, hay personas que tienen señal celular y estamos en la puerta del penal, eso es inaceptable”, puntualizó.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, indicó que el control se ampliará de manera progresiva a otros penales. (Foto: Ministerio de Defensa)
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, indicó que el control se ampliará de manera progresiva a otros penales. (Foto: Ministerio de Defensa)

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