Luis Galarreta sostuvo que el Presupuesto 2027 busca enfrentar la inseguridad y cerrar brechas sociales. Foto: PCM.
Luis Galarreta sostuvo que el Presupuesto 2027 busca enfrentar la inseguridad y cerrar brechas sociales. Foto: PCM.
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Redacción Gestión
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El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, elaborado por el Ejecutivo, permitirá al país recuperar el dinamismo productivo y retomar la senda del crecimiento y la expansión económica, afirmó el .

El premier se presentó ante el Pleno del Congreso de la República junto con el , para sustentar los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero correspondientes al año fiscal 2027.

“Este es el primer presupuesto del quinquenio y representa un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar las brechas sociales y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como Gobierno. Queremos que este país se construya con decisiones políticas establecidas en un presupuesto cuyos resultados puedan medirse”, sostuvo Galarreta.

En esa línea, destacó que el presupuesto propuesto, que asciende a S/ 266,506 millones, busca generar un impacto directo en la calidad de vida de la población más vulnerable.

El proyecto contempla S/ 266,506 millones y prioriza seguridad ciudadana, educación, salud e infraestructura vial. Foto: PCM.
El proyecto contempla S/ 266,506 millones y prioriza seguridad ciudadana, educación, salud e infraestructura vial. Foto: PCM.

Seguridad, educación y salud

Galarreta explicó que

Asimismo, indicó que se plantean metas más exigentes para ampliar la cobertura del patrullaje frente al crimen.

En educación, el proyecto contempla S/ 49,100 millones, mientras que el sector Salud contará con S/ 32,200 millones. Según el premier, ambos sectores constituyen pilares para ampliar las oportunidades de niños y jóvenes y garantizar servicios públicos de calidad para las familias.

Por otro lado, se destinarán S/ 26,000 millones al sector Transportes, con el objetivo de fortalecer la integración del país mediante infraestructura vial que conecte las distintas regiones y genere nuevas oportunidades de desarrollo.

Un Estado orientado a resultados

El titular de la PCM remarcó que la asignación de recursos debe ir acompañada de un Estado más eficiente, capaz de optimizar sus procesos.

“Queremos transitar de un Estado que administra recursos a un Estado que entrega resultados concretos y que genera las condiciones para que el sector privado invierta, produzca y cree puestos de trabajo de calidad”, concluyó.

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