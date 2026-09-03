El pleno del Congreso sesiona este jueves para recibir la sustentación del Poder Ejecutivo sobre los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.
La sesión inició alrededor de las 10:15 horas en el hemiciclo del Legislativo, por disposición del presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres.
De acuerdo con la citación de la Oficialía Mayor, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, acuden al Parlamento para presentar las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo.
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Zunini cuestiona ajuste del gasto
El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionó el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo y sostuvo que, bajo el argumento de garantizar la estabilidad fiscal, se plantea un ajuste orientado a reducir el déficit y el gasto corriente. “Bajo el pretexto del tecnicismo y estabilidad fiscal, nos está proponiendo un ajuste de cuentas”, afirmó.
Zunini cuestionó que el proyecto no detalle cómo se atenderán las posibles afectaciones por inundaciones en zonas rurales ni cómo se dará continuidad a las diversas obras en ejecución. “No tenemos en el presupuesto cómo se va a salvar la vida de los peruanos que están en el campo y que verán sus áreas de riego y viviendas inundadas”, señaló.
Asimismo, sostuvo que tampoco se contemplan recursos para atender los compromisos legales aprobados por el Parlamento para trabajadores CAS, maestros cesantes y servidores públicos. “De hecho, se está reduciendo presupuesto para el pliego Educación”, afirmó.
Finalmente, exhortó al Ejecutivo a brindar respuestas sobre el financiamiento de la propuesta. “Queremos saber cómo se va a financiar esta reestructuración del gasto corriente y qué parte va a asumir la gran empresa para contribuir al desarrollo del país”, sostuvo.
Juárez fija posición de Fuerza Popular
La senadora y vocera del grupo parlamentario Fuerza Popular, Patricia Juárez, inició el debate entre diputados y senadores con un llamado a priorizar la estabilidad, el orden y la inversión, además de contar con un Estado que funcione. Señaló que su grupo parlamentario respaldará al Gobierno en ese camino, pues consideró que el país “no necesita más enfrentamiento ni incertidumbre, necesita decisiones y resultados”.
Juárez remarcó, sin embargo, que dicho respaldo no implica “silencio ni complacencia”. “Vamos a respaldar lo que sea bueno para el país”, sostuvo al fijar la posición de Fuerza Popular durante el debate de los proyectos presupuestales.
Principales prioridades del presupuesto 2027
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el proyecto de presupuesto 2027 contempla cerca de S/ 2,500 millones para atender eventuales impactos del fenómeno El Niño (FEN). Precisó que estos recursos se sumarán a los aproximadamente S/ 2,500 millones que ya han sido asignados para las intervenciones en curso.
Para las intervenciones vinculadas al FEN, específicamente, se han programado S/ 2,489 millones, cuyo mayor componente estará destinado a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Defensa Civil y saneamiento, sectores que requerirían un mayor refuerzo presupuestario ante eventuales emergencias durante el verano. Entre las otras prioridades del presupuesto figuran también el fortalecimiento de la protección social, la defensa y la salud.
Elmer Cuba, ministro de Economía: "Algo estamos haciendo mal. Estamos gastando más que nunca, sin embargo el servicio público, sea un hospital, una escuela o una carretera, no está llegando al ciudadano, se queda a medio hacer. Acá hay dos fenómenos por enfrentar: la eficiencia de la inversión pública y aumentar de manera importante la tremenda evasión que hay en toda la República".
Elmer Cuba expuso que el elevado incumplimiento tributario y las brechas de eficiencias del Estado limitan el financiamiento para mejorar los servicios a la población. "Qué paradójico, un país que crece más que en la región, sin embargo recauda menos que en la región. Hay un espacio importante para mejorar", sostuvo.
MEF resalta avance de la economía peruana
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, inició su exposición destacando que la economía peruana viene teniendo un buen desempeño este año, pese al impacto del fenómeno El Niño (FEN). Señaló que, entre 2014 y 2024, el crecimiento promedio de la economía fue de apenas 2.5%, un ritmo que, si bien permite a las empresas expandirse y genera mayores recursos para el presupuesto público, no ha sido suficiente para absorber a toda la población que busca empleo.
Cuba remarcó que existe una diferencia significativa entre crecer a tasas de 2.5% y alcanzar un ritmo de 4%, debido a que este último nivel permitiría una mayor generación de empleo y mejores salarios. En ese sentido, destacó que la economía peruana registra un crecimiento de 3% en lo que va del año, resultado que calificó como “remarcable”.
Galarreta: "Es un punto de inflexión"
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, dio inicio a la presentación del proyecto de presupuesto 2027 y destacó que se trata del primer presupuesto del quinquenio, al que calificó como un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales y avanzar en los objetivos trazados por el Gobierno.
“Nuestra responsabilidad como Gobierno es clara: las cifras tienen que traducirse en decisiones y resultados concretos”, sostuvo Galarreta, antes de dar pase al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para continuar con la sustentación de las iniciativas presupuestales.
¿Qué establece el reglamento?
La sustentación de las iniciativas se realiza dentro del plazo establecido por el Reglamento del Congreso, que dispone que la exposición de las leyes presupuestarias debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos ante el Parlamento.
Durante su presentación, los representantes del Ejecutivo deberán explicar principalmente las prioridades de gasto contempladas para el próximo año y las fuentes de financiamiento previstas.
La sesión se desarrolla en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para su análisis y aprobación.
Rocha cuestiona menor presupuesto para seguridad
La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que el debate del presupuesto no debe centrarse únicamente en cifras y porcentajes, sino en las necesidades que existen detrás de cada partida. “Detrás de cada partida presupuestal hay necesidades concretas: una familia que espera acceder al agua potable, un ciudadano que requiere atención médica o un estudiante que merece educación de calidad”, afirmó.
En esa línea, cuestionó si el proyecto de presupuesto para 2027 responde realmente a las principales preocupaciones de los peruanos. Según indicó, el Ejecutivo propone un presupuesto de aproximadamente S/ 266,500 millones, cerca de S/ 9,000 millones más que el de 2026, lo que representa un incremento de 3.5%. Rocha destacó el aumento de los recursos destinados a los gobiernos locales y el fortalecimiento de programas como Pensión 65.
Sin embargo, puso el foco en la partida destinada a orden público y seguridad. “Si la delincuencia, extorsión, sicariato y crimen organizado se encuentran entre los principales problemas del país, ¿por qué reducir la partida de orden público y seguridad de S/ 6,878 millones a S/ 6,494 millones?”, cuestionó.
Ante ello, planteó que el presupuesto de seguridad priorice la inteligencia policial, la investigación criminal y el patrullaje, además del mantenimiento de vehículos y equipos, la atención de comisarías y el fortalecimiento de las unidades de flagrancia.