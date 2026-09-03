El pleno del Congreso sesiona este jueves para recibir la sustentación del Poder Ejecutivo sobre los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

La sesión inició alrededor de las 10:15 horas en el hemiciclo del Legislativo, por disposición del presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres.

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De acuerdo con la citación de la Oficialía Mayor, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, acuden al Parlamento para presentar las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo.

Sigue EN VIVO el desarrollo del pleno del Congreso:

Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular. Foto: Congreso.

Patricia Juárez, senadora del grupo parlamentario Fuerza Popular. Foto: Congreso.

El endeudamiento máximo previsto para 2027 prioriza el financiamiento interno, mientras que el externo se concentra en sectores económicos y sociales. Foto: CongresoTV.

El PL de Equilibrio Financiero asegura el balance entre ingresos y gastos del Sector Público para el año 2027. Foto: Congreso CapturaTV.

Principales prioridades del presupuesto público 2027. Foto: Captura CongresoTV.

El incremento del presupuesto 2027 se concentra principalmente en el gasto corriente (6.6%). Foto: Captura CongresoTV.

Estas son las características del presupuesto público para el año 2027. Foto: Captura CongresoTV.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expone las prioridades de gasto y fuentes de financiamiento para 2027. Foto. Congreso.

El premier Luis Galarreta acude al pleno del Congreso para sustentar las propuestas presupuestales del Ejecutivo. Foto: Congreso.

¿Qué establece el reglamento?

La sustentación de las iniciativas se realiza dentro del plazo establecido por el Reglamento del Congreso, que dispone que la exposición de las leyes presupuestarias debe efectuarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos ante el Parlamento.

Durante su presentación, los representantes del Ejecutivo deberán explicar principalmente las prioridades de gasto contempladas para el próximo año y las fuentes de financiamiento previstas.

La sesión se desarrolla en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para su análisis y aprobación.