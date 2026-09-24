La educación ejecutiva atraviesa una transformación impulsada por la virtualización y el acceso a nuevas herramientas digitales. Tras la pandemia, la oferta dejó de estar limitada por fronteras geográficas y profesionales peruanos comenzaron a tener acceso a programas de instituciones nacionales e internacionales. Para ESCALE, este escenario ha trasladado parte de la discusión desde dónde estudiar hacia quién enseña y cómo se desarrolla el aprendizaje.

La escuela de alta especialización plantea un modelo basado en ejecutivos y empresarios que trasladan experiencias de gestión al aula. Sus mentores incluyen perfiles que han ocupado gerencias generales, direcciones y posiciones de primera línea en compañías como Colgate-Palmolive, Mondelez, Coca-Cola, Clorox, Nestlé, Delosi, NGR, etc. “El criterio es una competencia en peligro de extinción; sin embargo, es muy solicitada por los ejecutivos y por las empresas”, sostiene Isaac Morales, director de ESCALE.

Del conocimiento al criterio empresarial

La institución denomina a estos profesionales “mentores con cicatrices de guerra”, en referencia a ejecutivos que han tomado decisiones, administrado presupuestos, liderado equipos y enfrentado situaciones cuyos resultados estuvieron bajo su responsabilidad. Para seleccionarlos, ESCALE identifica primero áreas o especialidades que considera poco atendidas y posteriormente busca perfiles dentro de la industria. Además de su trayectoria, evalúa su capacidad de comunicación antes de incorporarlos al proyecto.

Los seleccionados trabajan bajo una metodología denominada Expert Learning, que combina criterio, perspectiva y profundidad —la capacidad de analizar tanto el panorama general como el detalle— y un enfoque inspirado en el principio de Pareto para concentrar los sílabos en contenidos considerados esenciales. La oferta se divide en Cursos de Alta Especialización (CAE), generalmente de 24 horas, y Programas de Alta Especialización (PAE), desde aproximadamente 60 horas. Los primeros suelen atraer perfiles más jóvenes, mientras los segundos registran participantes de mayor trayectoria; transversalmente, la propuesta está dirigida a ejecutivos, empresarios y emprendedores.

ESCALE también cuenta con las certificaciones ISO 9001, vinculada a gestión de la calidad; ISO 21001, específica para organizaciones educativas; e ISO 37001, relacionada con sistemas de gestión antisoborno. Su oferta abarca sectores como consumo masivo, salud, retail, minería y farmacéutica, además de áreas de conocimiento como marketing, ventas, operaciones, finanzas y talento humano.

IA, nuevos modelos educativos y planes de expansión

La inteligencia artificial aparece como otro componente de esta transformación. ESCALE considera que estas herramientas pueden incorporarse a procesos y automatizaciones, además de facilitar el acceso y síntesis de información. Sin embargo, Morales plantea una distinción entre disponer de conocimiento y contar con la experiencia necesaria para interpretarlo. “La inteligencia artificial ayuda, sí, pero jamás va a reemplazar a un mentor”, afirma, al señalar que las experiencias acumuladas por un ejecutivo siguen siendo parte central de su modelo.

La institución también busca ampliar progresivamente su alcance. Actualmente opera en Perú, pero Morales señala que su visión contempla llegar posteriormente a otros mercados de la región y del mundo. Incluso menciona una transformación de mayor escala dentro de sus planes de largo plazo: “Vamos a crecer, vamos a mutar; seguramente a futuro nos convertiremos en universidad”. Por ahora, indica, el objetivo es desarrollar su propuesta de educación ejecutiva y fortalecer el criterio profesional de sus participantes.