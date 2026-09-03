El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, destacó que el proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al 2027 y que fue remitido al Congreso de la República la semana pasada marcará un punto de “inflexión” para atender los diferentes problemas del país. Como se recuerda, se propone un incremento interanual de 3.5% hasta superar los S/ 266,506 millones.

“El Perú pasa por un momento de inflexión frente a lo que hubo antes y tiene que haber en adelante. Este es un [proyecto de] presupuesto público de inflexión para enfrentar la inseguridad ciudadana como debe enfrentarse y cerrar las brechas sociales como se debe, además de atender los otros grandes problemas (…) Los resultados serán medibles”, anotó la mañana de este jueves 3 de setiembre, ante el Pleno del Congreso bicameral.

Continuando con su exposición, Galarreta remarcó que se trata del primer presupuesto que se propone en este quinquenio gubernamental.

Describió que los objetivos de este presupuesto es desarrollar capital humano, tener ciudades seguras, hacer que el crecimiento económico regrese al país, lo que implica destrabar una serie de normas que impiden una mayor inversión privada, “que es el principal motor de generación de empleo, y tener un Estado eficiente”.

“Perú no necesita un Estado más grande, sino un Estado que funcione y cree las condiciones para que el sector privado invierta y se generen condiciones de desarrollo”, agregó.

Ante el Pleno del Congreso, se recordó que se están destinando más de S/ 15,000 millones para funciones de orden público y seguridad.

Galarreta también remarcó que para este nuevo período gubernamental se enmarcó como una de las principales tareas recuperar el dinamismo de la economía nacional. Esto considerará atender problemas como la baja productividad, la alta informalidad laboral, las desigualdades territoriales, la alta vulnerabilidad ante el fenómeno de El Niño (FEN) y el déficit de capital humano.

“No debemos tener dos países, con regiones en diferentes niveles de desarrollo”, subrayó.

Presupuesto público 2027. | MEF

En otro momento, añadió que la exposición de la situación actual en la que se encontró el país no fue para “buscar responsables o excusas”, sino porque significa el primer paso para “cambiar las cosas”. “Para eso se tiene que hacer frente a la realidad del país que se recibe”, indicó.

Apuntes económicos

A su turno, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, valoró que, del 2022 en sus cinco años siguientes, el presupuesto público aumentó en 35%.

“Eso permite hacer soñar a los peruanos. No es normal ver a cualquier país en desarrollo que aumente su presupuesto en ese nivel. No es menor. Esperamos crecer en 3.5% porque estableceremos un proceso de consolidación fiscal”, indicó.