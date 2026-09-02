La exoneración del Impuesto a la Renta a los intereses de los ahorros en el sistema financiero culmina a fin de año, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su Marco Macroeconómico Multianual publicado recientemente, indica que los gastos tributarios que expiren no se ampliarán. Sin embargo, ahora comunicó otra postura.

Como se recuerda, diario Gestión reveló, que el Ejecutivo evalúa que los intereses obtenidos por los ahorros en bancos, cajas y financieras dejen de estar exonerados del Impuesto a la Renta desde 2027. Esta información está precisada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el MEF.

La medida forma parte de la revisión de beneficios tributarios planteada por el MEF para elevar la recaudación y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas (ver captura del MMM).

La información de la medida se encuentra en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

Incluso en el MMM se presentó un cuadro donde se estimaba que el fin de esta exoneración iba a generar ingresos tributarios para el Estado por S/ 268 millones en el 2027 (ver cuadro).

Cuadro presentado en el MMM, elaborado por el MEF.

El eventual impuesto no recaería sobre el dinero guardado, sino sobre los intereses generados. Sin embargo, generaba preocupación porque las tasas que pagan las entidades financieras ya son reducidas.

El mayor impacto recaería en las personas de menores ingresos, que suelen utilizar los depósitos formales como una forma segura de proteger pequeños excedentes de dinero.

No obstante, la posición del MEF, en torno a la derogación de beneficios tributarios que venzan en su fecha de expiración, ahora es otra. En un comunicado de hoy, revierte el propósito señalado en el MMM y ahora indica que ese ministerio no tiene previsto ni ha planteado aplicar el Impuesto a la Renta a los intereses generados por las cuentas de ahorro.

📌El MEF informa que no tiene previsto ni ha planteado gravar con Impuesto a la Renta los intereses generados por las cuentas de ahorro.



Cualquier información que señale lo contrario no corresponde a una medida planteada por el sector. pic.twitter.com/qw73sYUKJt — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) September 1, 2026

A través de ese comunicado, la entidad precisó que cualquier versión que indique lo contrario no corresponde a una medida impulsada por el sector.

El MEF remarcó que no existe una propuesta para gravar los rendimientos que obtienen los ciudadanos por mantener su dinero en cuentas de ahorro dentro del sistema financiero. Esta es la aclaración realizada hoy por el MEF.