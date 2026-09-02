El MEF emitió un comunicado para descartar planes de impuestos a las cuentas de ahorro de las personas (foto: Perú21)
El MEF emitió un comunicado para descartar planes de impuestos a las cuentas de ahorro de las personas (foto: Perú21)
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Redacción Gestión
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La exoneración del Impuesto a la Renta a los intereses de los ahorros en el sistema financiero culmina a fin de año, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su Marco Macroeconómico Multianual publicado recientemente, indica que los gastos tributarios que expiren no se ampliarán. Sin embargo, ahora comunicó otra postura.

Esta información está precisada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el MEF.

La medida forma parte de la revisión de beneficios tributarios planteada por el MEF para elevar la recaudación y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas (ver captura del MMM).

La información de la medida se encuentra en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
La información de la medida se encuentra en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

Incluso en el MMM se presentó un cuadro donde se estimaba que el fin de esta exoneración iba a generar ingresos tributarios para el Estado por S/ 268 millones en el 2027 (ver cuadro).

Cuadro presentado en el MMM, elaborado por el MEF.
Cuadro presentado en el MMM, elaborado por el MEF.

El eventual impuesto no recaería sobre el dinero guardado, sino sobre los intereses generados. Sin embargo, generaba preocupación porque las tasas que pagan las entidades financieras ya son reducidas.

El mayor impacto recaería en las personas de menores ingresos, que suelen utilizar los depósitos formales como una forma segura de proteger pequeños excedentes de dinero.

No obstante, la posición del MEF, en torno a la derogación de beneficios tributarios que venzan en su fecha de expiración, ahora es otra. En un comunicado de hoy, revierte el propósito señalado en el MMM y ahora indica que ese ministerio a los intereses generados por las cuentas de ahorro.

A través de ese comunicado,

por mantener su dinero en cuentas de ahorro dentro del sistema financiero. Esta es la aclaración realizada hoy por el MEF.

El MEF negó que impulse un impuesto a los intereses de cuentas de ahorro, pese a que la medida esta indicada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). (Foto: Andina)
El MEF negó que impulse un impuesto a los intereses de cuentas de ahorro, pese a que la medida esta indicada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). (Foto: Andina)

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