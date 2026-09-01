La estabilidad monetaria es hoy uno de los principales activos de la economía del país, y Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), le atribuye este resultado al marco institucional que se construyó después de la hiperinflación de finales de los años 80.

Así lo resaltó la noche de este martes 1 de septiembre, cuando se le otorgó la primera entrega del Premio Legado Perú, a cargo del Grupo El Comercio y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Velarde manifestó que el consenso social derivado de la crisis de la hiperinflación permitió establecer un marco legal que garantiza la autonomía institucional. (Foto: Camila Vera, solo para Gestión)

Percepción general

La máxima autoridad del BCRP hizo alusión a la nueva etapa de gobernabilidad que ha empezado el Perú, ahora liderada por la presidenta Keiko Fujimori.

“Estamos en un momento en que parece que la inestabilidad que hemos tenido mucho tiempo acaba. (Pero) me sorprende que esa percepción no pueda tenerla mucha gente afuera. Hubo un evento de inversionistas hace poco y la pregunta de todos era si durará el Gobierno”, refirió.

Mencionó al respecto que hay indicios que lo avalan: “Ha habido 31 primeros ministros en 20 años. Es una locura. Con cambios de ministros, cambios de directores y cambio de políticas es bien difícil hacer una estrategia. [...] Esperemos que ahora haya un escenario más estable y que el país pueda crecer más rápido”, refirió Velarde.

Asimismo, recordó que en los años 80 se llegó a convivir con hasta 36 tipos de cambio diferentes, lo cual generaba enormes distorsiones y corrupción. Hoy, esta práctica está estrictamente prohibida por ley.

Subrayó, en esa línea, que la autonomía del BCR no es absoluta ni le permite hacer “barbaridades”, sino que cuenta con límites prudentes y necesarios que impiden repetir los errores del pasado.

Además, Velarde defendió con firmeza por qué el Perú mantenga una meta de inflación del 2%, similar a la de los países desarrollados, en lugar de apuntar a una meta más alta, como el 3% que manejan Chile o Colombia: afirmó que las encuestas demuestran que la gente asocia una inflación verdaderamente baja cuando esta ronda el 2%.

Bajo su perspectiva, no hay ningún beneficio en apuntar a una inflación más alta solo por ser latinoamericanos.

Respaldo de autoridades

A su turno, Milagros Morgan, rectora de la UPC, destacó que el talento y trabajo al servicio que ha desempeñado Julio Velarde es un propósito que trasciende lo individual: “Mantener una visión de largo plazo es un valor en sí mismo”, dijo. Indicó que el éxito se mide por lo que alguien es capaz de otorgar a la sociedad.

Juan Aurelio Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, sumó su apreciación y subrayó la admiración que la cabeza del BCRP despierta entre los jóvenes: “Es la persona que más selfies ha generado en la historia del Perú”, bromeó. “Es esperanzador ver que ellos admiran a alguien por su conocimiento”, agregó.

Por su parte, Diego Macera, miembro del directorio del BCRP, expresó que Velarde “sabe poner la palabra precisa en el momento preciso”. “Tiene una cualidad especial que no mucha gente conoce: es una persona sumamente culta y una gran conversador”, añadió.