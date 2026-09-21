942,777 peruanos viajaron fuera del país entre enero y marzo de 2026, según Mincetur. Foto: GEC.
942,777 peruanos viajaron fuera del país entre enero y marzo de 2026, según Mincetur. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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La salida de peruanos al extranjero mantiene una tendencia al alza y, con ella, también los eventos que pueden generar gastos durante un viaje. En 2025, las compañías aseguradoras pagaron S/1.8 millones por siniestros ocurridos durante viajes asegurados, informó la

El dato se conoce en el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre. De acuerdo con el Reporte Asegurador 2025 de APESEG, 84,832 viajeros contaron con un seguro de viaje durante el año pasado, producto que contempla distintas coberturas frente a situaciones que pueden ocurrir durante una estadía en el extranjero.

La cifra cobra relevancia ante el mayor movimiento de peruanos hacia otros países. Según información del , 942,777 turistas nacionales residentes viajaron al extranjero entre enero y marzo de 2026, un incremento de 5.2% frente al mismo periodo de 2025.

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84,832 viajeros contaron con este tipo de cobertura durante 2025, de acuerdo con APESEG. Foto: Andina.
84,832 viajeros contaron con este tipo de cobertura durante 2025, de acuerdo con APESEG. Foto: Andina.

“Cuando planificamos un viaje al extranjero pensamos en el destino, el transporte y el alojamiento, pero también es importante considerar qué hacer si surge un imprevisto. Contar con un seguro de viaje puede brindar asistencia y respaldo ante estas situaciones, siempre de acuerdo con las coberturas y condiciones de la póliza contratada”, señaló Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG.

¿Qué hacer si ocurre un imprevisto durante el viaje?

APESEG recomienda seguir estos pasos si durante un viaje al extranjero ocurre una situación que podría estar cubierta por el seguro:

  1. Comunícate con la aseguradora. Utiliza los canales de atención indicados en la póliza tan pronto como ocurra el incidente y sigue las instrucciones de la compañía, de acuerdo con las condiciones del seguro.
  2. Reporta el incidente cuando corresponda. Si se trata de un problema con el vuelo o el equipaje, presenta el reclamo ante la aerolínea y solicita una constancia. Para otros incidentes, sigue las indicaciones de la aseguradora y, cuando corresponda, realiza la denuncia ante las autoridades.
  3. Conserva toda la documentación. Guarda comprobantes de pago, reportes, recetas médicas, facturas y cualquier otro documento relacionado con el incidente. Esta información podría ser necesaria para solicitar un reembolso o acreditar el siniestro ante la aseguradora.

“Antes de viajar es recomendable revisar la póliza y tener a la mano los canales de atención de la aseguradora. Saber qué está cubierto y cuál es el procedimiento que debemos seguir en caso de un imprevisto nos permitirá actuar con mayor rapidez cuando estemos lejos de casa”, agregó Chávez de Piérola.

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