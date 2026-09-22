Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima, centró su participación en el Debate Municipal Lima 2026 de este lunes 21 de septiembre en la seguridad ciudadana. En su primera intervención, sostuvo que ninguna de las promesas que se formulen para la capital podrá cumplirse si no se recupera la seguridad.

“Mientras estamos aquí debatiendo, en algún lugar de Lima están asesinando un inocente, están extorsionando una bodega o están baleando un transportista”, afirmó.

En ese contexto, señaló que la seguridad es su especialidad y mencionó sus últimos 40 años de experiencia en la lucha contra el terrorismo, la minería ilegal, la delincuencia común y el crimen organizado.

Urresti anunció que, desde la Municipalidad de Lima, contrataría 100 equipos Terna para capturar 100 delincuentes diarios, lo que, según su propio cálculo, equivaldría a 3,000 capturas al mes. “Ahora seré el alcalde de Los Terna”, afirmó.

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¿Qué propone Urresti para enfrentar la inseguridad en Lima?

Durante su segunda intervención, el candidato presentó seis medidas que, según señaló, podrían implementarse a partir de enero del próximo año.

La primera consiste en contratar 100 equipos Terna desde la Municipalidad de Lima, bajo el comando de la Policía, con el objetivo planteado de capturar 100 delincuentes diarios.

La segunda es poner 1,000 patrulleros a disposición de la Policía Nacional mediante el sistema de renting. Urresti sostuvo que actualmente la Policía atiende a Lima con 200 patrulleros y consideró que esta cantidad resulta insuficiente.

Como tercera medida, planteó construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Según explicó, estos espacios concentrarían unidades operativas y especializadas de la Policía y funcionarían también como centros de flagrancia con presencia de fiscales y jueces.

“El delincuente que cae ahí será sentenciado rápidamente y pasará directamente a la cárcel”, sostuvo.

La cuarta propuesta consiste en cerrar los mercados ilegales donde se comercializan bienes robados. Urresti afirmó que buscaría concretarlo durante los primeros seis meses de una eventual gestión.

La quinta medida apunta a entregar a la Policía equipamiento y software de punta para enfrentar a bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Finalmente, propuso implementar un programa de recompensas por información que permita identificar y capturar a sicarios y extorsionadores.

Daniel Urresti plantea 1,000 patrulleros y 100 equipos Terna para Lima.

¿Por qué Urresti dice que las cámaras no son suficientes?

En el segundo bloque del debate, dedicado a las dimensiones social y territorial-ambiental, Urresti intercambió con Sandro Caller Gutiérrez, candidato del Partido Patriótico del Perú, sobre el papel de las cámaras de vigilancia. El candidato de Podemos Perú cuestionó su utilidad cuando no existe una respuesta oportuna frente al delito.

Asimismo, sostuvo que las cámaras y las pantallas de monitoreo de las municipalidades sirven principalmente para la etapa investigatoria, pero no resuelven por sí mismas la captura de los delincuentes.

Por su parte, Caller respondió que las cámaras necesitan estar interconectadas con la Policía Nacional para contribuir a la respuesta frente al delito. También cuestionó cómo se ejecutarían las propuestas de Urresti relacionadas con los 1,000 patrulleros y los 100 equipos Terna.

En su réplica, Urresti sostuvo que las cámaras, incluso aquellas que incorporen inteligencia artificial, serían solo una parte de la solución.

“Las cámaras y la pantalla de monitoreo, así sean estas cámaras, entre comillas, inteligentes y se les aplique la inteligencia artificial, solamente será una parte de la solución”, afirmó.

A continuación, señaló que también es necesario atender los problemas de personal, logística e infraestructura de la Policía Nacional, ámbitos en los que, según su planteamiento, la Municipalidad de Lima podría intervenir.

¿Puede la Municipalidad de Lima financiar equipos para la Policía?

Caller cuestionó que las propuestas de Urresti coloquen a la Municipalidad de Lima en funciones vinculadas con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. En ese sentido, preguntó cómo se determinaría la operación de los patrulleros y los equipos Terna.

Urresti respondió que, según su interpretación de la Constitución y de la Ley 32712, el alcalde puede utilizar recursos municipales para seguridad ciudadana y para mejorar la logística y capacidad operativa de la Policía.

“Yo, como alcalde, voy a poner en prioridad la seguridad ciudadana y voy a hacer los gastos que sean necesarios porque dinero hay en la municipalidad para gastarlo”, afirmó.

En esa misma intervención, señaló que una eventual gestión suya culminaría las obras que el alcalde Rafael López Aliaga deje inconclusas y ejecutaría nuevos proyectos, aunque insistió en que la seguridad ciudadana sería una prioridad.

En el cierre del intercambio, Urresti cuestionó nuevamente una estrategia centrada únicamente en drones, cámaras e inteligencia artificial. “Eso soluciona solamente una parte del problema. Lo que necesitamos es mejorar la respuesta de la Policía”, sostuvo.

Daniel Urresti cerró su participación en el debate con un pedido de perdón a Lima por los errores que, según afirmó, cometió hace cuatro años y que “ocasionaron que perdiera la alcaldía de Lima por apenas 30.000 votos”. El candidato de Podemos Perú sostuvo que, si hubiera ganado aquella elección, no habría permitido que la ciudad llegara a la situación actual de violencia.

“Algunos dicen que me he moderado. Puede ser cierto, pero con quien nunca me voy a moderar es con los delincuentes”, señaló. Luego afirmó: “Con ellos soy el mismo loco de siempre y ellos saben que los he enfrentado cara a cara y los volveré a enfrentar cara a cara y sin miedo”.