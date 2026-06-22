La defensa de Daniel Urresti presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una petición para que se determine la presunta responsabilidad del Estado peruano por vulneraciones a sus derechos durante el proceso que derivó en una condena luego anulada por el Tribunal Constitucional (TC), y solicitó la realización de un nuevo juicio con respeto al debido proceso y la legalidad.

La petición sostiene que durante dicho proceso se vulneraron garantías esenciales reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho de defensa, el debido proceso, el principio de legalidad, la libertad personal y el derecho a ser juzgado conforme a reglas previamente establecidas por la ley.

“Siempre sostuve que no se estaban respetando las reglas básicas de un juicio justo. Permanecí casi tres años en prisión y finalmente, el TC anuló la condena y ordenó mi libertad. Sin embargo, eso no me basta. Yo quiero demostrar mi inocencia y por eso estoy pidiendo un nuevo juicio donde se respete la legalidad”, dijo Urresti.

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De acuerdo con el documento presentado, Urresti habría sido condenado sobre la base de una versión de los hechos distinta a la sostenida por la propia Fiscalía durante el juicio, pues mientras la acusación fiscal atribuía una determinada forma de participación en los hechos investigados, la sentencia condenatoria construyó una versión diferente para justificar la condena.

Según la petición, existen resoluciones firmes que ya habían establecido aspectos esenciales sobre la forma en que ocurrieron los hechos y la participación de determinadas personas. Sin embargo, para condenar a Urresti, se habría construido una nueva versión incompatible con la verdad judicial previamente establecida.

El documento sostiene también que, para fundamentar la condena, el Poder Judicial peruano aplicó retroactivamente la circunstancia agravante de alevosía, pese a que dicha figura no formaba parte del marco jurídico vigente al momento de los hechos.

Daniel Urresti

“No estoy pidiendo privilegios, sino reglas justas y que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y la cosa juzgada. Estoy pidiendo que exista una sola verdad judicial para unos mismos hechos y que se realice nuevo juicio que se desarrolle respetando plenamente esas garantías”, señaló.

El pedido cuestiona, además, que no se haya realizado diligencias expresamente ordenadas por la Corte Suprema y que diversos testimonios y medios probatorios favorables a la defensa fueran desestimados o insuficientemente valorados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá ahora evaluar la petición y decidir si admite el caso para su trámite internacional.

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Urresti impulsará tren Lima-Chosica de llegar a la alcaldía

El candidato a la alcaldía capitalina dejó en claro que de ser necesario utilizará los fondos de la Municipalidad de Lima para que el tren Lima-Chosica pueda comenzar a operar.

Eso sí, añadió que buscará concluir con todas las obras que no han podido ser concluidas en este periodo que finaliza a finales de año.

“Cuando sea el alcalde de Lima de todas maneras vamos a impulsar ello porque el avión ya está acá. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con ATU que es a quien corresponde el tema de transporte. Si la municipalidad tiene que tener de sus fondos para que esto se logre, pues lo pondremos. Tenemos que lograr que funcione y tenemos que culminar todas esas obras que están a medio hacer”, añadió.