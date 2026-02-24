La congresista Ruth Luque, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por intervenir a favor de Daniel Urresti en el proceso ante el Tribunal Constitucional (TC) que buscaba anular su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El 20 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) emitió su fallo, anulando la condena de Urresti y ordenando su liberación inmediata, luego de declarar fundado en parte el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa del exministro del Interior.

En diciembre pasado, el tribunal aceptó la solicitud de Josué Gutiérrez y lo admitió como amicus curiae en el proceso. El Tribunal Constitucional determinó que el defensor del pueblo reunía los requisitos legales y constitucionales para brindar una opinión especializada sobre el caso.

LEA TAMBIÉN: TC aclara que liberación de Urresti no implica inocencia

Luque afirmó que la intervención de Gutiérrez Cóndor en favor de un “condenado por violaciones a derechos humanos” desnaturaliza la institución que este preside.

“El amicus curie es una opinión especializada para garantizar derechos fundamentales. La pregunta es si el amicus curie puede ser utilizado para que la Defensoría del Pueblo sea una especie de defensor de alguien condenado por violaciones a derechos humanos. Él ha asumido una posición directa con una persona condenada”, indicó.

Denuncia Constitucional contra Josue Gutiérrez. La Defensoría del Pueblo no puede seguir en manos de quien no garantiza la defensa de los DDHH.



La Defensoria del Pueblo se encuentra tomada por un señor que utiliza su cargo para beneficio personal, de los suyos y para obtener… pic.twitter.com/H4WKRvl0HY — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) February 24, 2026

“El señor Daniel Urresti no es inocente, ha sido beneficiado por las entidades. Es una persona condenada y eso no se va a borrar digan lo que digan sus partidarios, sus allegados, sus aliados. Ese señor se ha beneficiado de una ley pro impunidad, de una ley fujimorista, liderada por el señor Rospigliosi”, añadió.

El 20 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) emitió su fallo, anulando la condena de Urresti y ordenando su liberación inmediata, (Foto: Andina)

En ese sentido, la congresista indicó que Gutiérrez no debería permanecer en el cargo, al considerar que incurrió en “una grave infracción constitucional”, y adelantó que espera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento aplique la sanción correspondiente.

“Esta denuncia ha sido presentada ante la SAC porque el propósito de esta denuncia es que se determine que aquí se está cometiendo una grave infracción constitucional, desnaturalizando el rol de la Defensoría del Pueblo, que se está colocando al servicio de intereses particulares y no se está respetando la naturaleza”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial deja al voto pedido de nulidad de sentencia presentado por Daniel Urresti

“Yo creo que es momento también de decirle basta a la Defensoría del Pueblo. El señor Josué Gutiérrez no puede seguir a cargo de la Defensoría del Pueblo”, resaltó.

La denuncia constitucional presentada por Luque se sustenta en cuatro hechos: “la falta de idoneidad y transparencia en la selección de miembros de la JNJ”, “la interposición de una demanda de inconstitucionalidad por extinción de dominio en beneficio de su hermana”, “la presentación de un amicus curiae a favor de Daniel Urresti sentenciado por violar derechos humanos” y “la intromisión en la política exterior generando impases diplomáticos con otros Estados como China”, informó Correo.

Asimismo, se sostiene que Gutiérrez habría violado los artículos 39, 55, 103, 162 y 118, inciso 11, de la Constitución.