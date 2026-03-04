El exministro del Interior Daniel Urresti salió en libertad del Establecimiento Penitenciario Virgen de la Merced (COEDE), ubicado en el distrito de Chorrillos, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la sentencia en su contra por el caso Bustíos y ordenara su inmediata excarcelación.

En la sentencia recaída en el Expediente N.° 02939-2025-PHC/TC, el máximo intérprete de la Constitución determinó que la acción penal por los hechos ocurridos en 1988 había prescrito y que no correspondía calificarlos como delitos de lesa humanidad, informó Canal N.

Fundamentos del TC

El colegiado concluyó que se vulneró el principio de legalidad penal al calificarse los hechos como delitos de lesa humanidad, pese a que ocurrieron antes de la entrada en vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002.

Asimismo, recordó que la Constitución prohíbe condenar a una persona por un acto que, al momento de cometerse, no estaba previsto como delito en la legislación penal vigente.

Prescripción del caso Urresti

El tribunal señaló que la prescripción extingue la potestad punitiva del Estado y produce efectos de cosa juzgada. En ese sentido, cuestionó que se aplicara la figura de imprescriptibilidad bajo la calificación de crimen de lesa humanidad, cuando dicha categoría no estaba contemplada en el Código Penal de 1924, vigente en 1988.

Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión efectiva como autor del delito de asesinato con alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos . (Foto: Andina)

Antecedentes del caso Bustíos

Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión efectiva como autor del delito de asesinato con alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos y por tentativa de asesinato contra Eduardo Rojas, por hechos ocurridos en 1988 en Huanta, Ayacucho. Según la acusación fiscal, cuando era oficial del Ejército —conocido como “capitán Arturo”— participó en el operativo en el que Bustíos fue atacado y posteriormente murió a causa de la explosión de un artefacto colocado en su cuerpo.

La sentencia fue ratificada en noviembre de 2024 por la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho. Urresti cumplía condena en el Establecimiento Penitenciario Virgen de la Merced, en Lima, desde su internamiento en 2023, tras la confirmación del fallo en segunda instancia.