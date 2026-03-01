TC admite a trámite demanda de la Defensoría contra reorganización de Petroperú. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que establece medidas económicas y financieras para la reorganización patrimonial de Petroperú.

y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional para ser admitida.

Sin embargo, el Tribunal declaró improcedente la parte de la demanda que pedía que la Presidencia del Consejo de Ministros y su procurador público fueran emplazados o notificados sobre la presentación de este recurso.

LEA TAMBIÉN: Denisse Miralles indica que no hay marcha atrás en la restructuración de Petroperú

El TC precisó que, conforme al artículo 88 del Nuevo Código Procesal Constitucional, “en el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, su defensa corresponde a la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional”.

Por ello,

LEA TAMBIÉN: Reorganización de Petroperú bajo presión política: riesgos y señales de continuidad

Luego de ello, se convocará a una audiencia en la que el TC escuchará los argumentos de las partes involucradas en el proceso, antes de emitir una sentencia sobre el caso.

permanente y compleja de una empresa estatal estratégica sin situación extraordinaria ni urgente, reemplazando indebidamente al Congreso y desnaturalizando la figura de los decretos de urgencia.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar firmó dos proyectos “críticos” sobre Petroperú: ¿reorganización a contrarreloj?

debido a que las medidas son progresivas, requieren implementación técnica y reglamentación posterior, tienen efectos de mediano y largo plazo, y además introducen cambios permanentes en la organización y gestión de Petroperú, sin carácter transitorio ni plazo de vigencia limitada.

Asimismo, se argumentó que se vulnera el principio de separación de poderes, dado que ene este caso el Ejecutivo reemplazaría al Congreso en la definición de una política pública estructural sobre Petroperú.

El TC dispuso que la demanda se ponga en conocimiento de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional para que se apersone al proceso.
El TC dispuso que la demanda se ponga en conocimiento de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional para que se apersone al proceso. Foto: TC/Difusión

