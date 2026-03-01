Cerámica de Chulucanas (Piura) ante los ojos del mundo. (Foto: Marca Perú)
Cerámica de Chulucanas (Piura) ante los ojos del mundo. (Foto: Marca Perú)
Tras exportaciones que superaron los US$ 39 millones en 2025, la busca una nueva estrategia de diversificación para este año: los mercados premium de , Asia y Medio Oriente se perfilan como los nuevos focos.

Esto ocurre luego de que Perú participara en la feria Ambiente Frankfurt 2026, desarrollada del 6 al 10 de febrero en Frankfurt, Alemania, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Interés por la cultura y el lujo

En detalle, los empresarios buscan posicionarse en países con una alta demanda por artículos de lujo y diseño. En Europa destacan Francia, Suiza y Reino Unido; en Asia, Japón, Singapur y Corea del Sur; y en Medio Oriente Emiratos Árabes Unidos y Qatar, reconocidos por su industria hotelera de alta gama.

La participación peruana en Ambiente Frankfurt se dio a través del espacio ‘Perú Home Luxury’, fruto de una alianza estratégica del .

Puntualmente, las empresas asociadas al gremio exportador presentes fueron Raymisa, Allpa, R.Berrocal, Textialpaca, Jireh El Único, Royal Knit y Sumaq Qara, que exhibieron cerámica utilitaria y decorativa –como la cerámica de Chulucanas–, textiles para el hogar, cestería y espejos.

“El mercado muestra señales de recuperación luego de un 2025 complejo por el contexto global. Ambiente 2026 fue una experiencia positiva, se concretaron nuevos contactos en destinos poco habituales como Sudáfrica y Canadá, y fortalecimos relaciones con compradores ya consolidados”, señaló el presidente del Comité de Artesanías de ADEX, Orlando Vásquez.

Asimismo, destacó las principales tendencias observadas en la feria: patrones en tonos naturales y cálidos, mayor preferencia por materiales orgánicos y técnicas artesanales reinterpretadas con un enfoque contemporáneo.

Estas son las novedades sobre las artesanías del Perú. (Foto: Adex)
Exportaciones en cifras

En el 2025 los despachos de artesanía peruana al mundo sumaron US$ 39.2 millones. La cifra, no obstante, registró una leve caída de 0.8% frente al 2024 (US$ 39 millones 512 mil), informó la Gerencia de Manufacturas de ADEX.

Las partidas más relevantes fueron:

  • Juguetes que representan animales o seres no humanos (US$ 4.7 millones)
  • Suéteres de punto de lanas o pelos finos (US$ 4.1 millones)
  • Suéteres de punto de algodón (US$ 3.4 millones)
  • Estatuillas y artículos de cerámica para adorno (US$ 2.3 millones)
  • Cardiganes de punto de lanas o pelos finos (US$ 2.2 millones).

El dato:

  • Más del 24% de la oferta exportable de artesanía peruana incorpora alpaca.
  • Ambiente Frankfurt reunió a más de 140,000 visitantes de 170 países, entre compradores especializados, diseñadores y distribuidores internacionales.

