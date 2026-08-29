La Municipalidad de Lima pondrá en subasta 31 terrenos ubicados en 11 distritos de la capital como parte de su Primera Convocatoria 2026.

Los predios, administrados por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), cuentan con diferentes áreas, valores comerciales y precios de puja, por lo que la convocatoria abre opciones tanto para proyectos de menor escala como para desarrollos de mayor extensión.

Entre los predios incluidos hay terrenos que superan los 30,000 m², mientras que otros tienen extensiones menores. La diversidad de áreas y ubicaciones permite que los inmuebles puedan ser considerados para distintos tipos de proyectos urbanos y de inversión.

Los terrenos están ubicados en Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho, Punta Hermosa, El Agustino, Santa María del Mar, Cercado de Lima, Ancón y Lurigancho.

La relación oficial de la convocatoria incluye información individual de cada predio, como ubicación, área, partida registral, estado situacional, valor comercial, garantía y valor de puja. Estos datos permiten a los interesados evaluar las condiciones del inmueble antes de presentar su participación.

¿Cuánto cuesta participar en la subasta?

Los interesados deberán adquirir las bases del proceso por S/50. La venta de las bases y el periodo de inscripción se inició el 24 de agosto y continuará hasta el 10 de setiembre de 2026.

El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de EMILIMA, ubicadas en el jirón Cuzco n.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

También se encuentran habilitados canales virtuales para adquirir las bases y realizar los trámites correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas por EMILIMA.

La convocatoria forma parte de la estrategia de la Municipalidad de Lima para disponer de terrenos que están dentro de su patrimonio inmobiliario mediante un proceso de subasta pública.

¿Buscas un terreno? Lima pone en subasta 31 predios en estos distritos. Foto: MML.

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