Albamar Grupo Inmobiliario ha comercializado más de 500 unidades por un valor superior a S/200 millones a julio del 2026, acercándose en estos siete meses a los resultados obtenidos durante todo 2025 (700 departamentos por S/265 millones). La inmobiliaria también evalúa ingresar a nuevos distritos de Lima con proyectos dirigidos tanto a quienes buscan una vivienda como a inversionistas.

“Nuestro compromiso es seguir desarrollando viviendas de calidad, bien ubicadas, funcionales y sostenibles, que respondan a las nuevas formas de vivir e invertir”, señaló Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar Grupo Inmobiliario.

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Albamar amplía su presencia en Lima

La inmobiliaria cuenta con más de 36 edificios entregados y presencia en Miraflores, Lince, Surquillo, San Miguel, Chorrillos, Breña y Cercado de Lima. Su expansión responde a la búsqueda de ubicaciones con buena conectividad, acceso a servicios y creciente demanda residencial.

Entre sus nuevos lanzamientos en Miraflores se encuentran Albamar | Move, ubicado a una cuadra del Parque Kennedy y dirigido a inversionistas interesados en generar rentabilidad mediante el alquiler, y Albamar | Essence, en la avenida Larco, orientado a familias, parejas y compradores que buscan vivir en una zona céntrica y conectada.

“Aun dentro de un mismo distrito, cada ubicación tiene una dinámica distinta. Antes de definir un proyecto analizamos la conectividad, los servicios cercanos, la demanda de vivienda y el potencial de valorización”, manifestó Puga.

Albamar evalúa nuevos proyectos inmobiliarios en distritos de Lima.

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Pueblo Libre y Magdalena en evaluación

Albamar busca incrementar su presencia en Chorrillos y San Miguel, distritos que, según la inmobiliaria, registran una creciente demanda de vivienda.

Además, evalúa ingresar a Pueblo Libre y Magdalena, donde identifica oportunidades para desarrollar proyectos dirigidos tanto a quienes buscan un lugar para vivir como a quienes desean invertir.

La inmobiliaria proyecta superar los 50 proyectos entregados hacia 2028 y continuar desarrollando viviendas formales, sostenibles y bien ubicadas.

“Esperamos superar los 50 proyectos entregados hacia 2028 y seguir aportando a la reducción de la brecha habitacional mediante viviendas formales, sostenibles y bien ubicadas”, finalizó el vocero.