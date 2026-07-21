Tale Inmobiliaria, la empresa que acaba de cumplir 16 años en el mercado, destinará cerca de US$ 50 millones al desarrollo de un nuevo portafolio de proyectos residenciales en Lima, con una expectativa de ventas que asciende a US$ 300 millones.

La apuesta se concentra en seis distritos donde la firma identifica demanda sostenida: Miraflores, Barranco, Pueblo Libre, La Victoria, Surquillo y Cercado de Lima. Se trata de zonas de densificación urbana en las que el mercado limeño ha mostrado mayor rotación de unidades en los últimos años.

“Nuestro objetivo es continuar creciendo de manera estratégica, identificando oportunidades en distritos con demanda sostenida”, señaló José Luis Alzamora, director ejecutivo de Tale Inmobiliaria.

La empresa, que inició operaciones como constructora, acumula más de 40 proyectos, 100,000 m2 construidos y 2,500 unidades vendidas. En paralelo a su crecimiento local, Tale ya desarrolla proyectos en España y confirmó su ingreso al mercado de Estados Unidos, en línea con la tendencia de desarrolladoras peruanas que buscan diversificar riesgo cambiario y de ciclo económico fuera del país.

Hacia el 2030, la compañía proyecta sumar al menos 20 nuevos proyectos. Asimismo, más del 80% de su cartera actual cuenta con certificación EDGE, y una alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC) —brazo del Banco Mundial para el sector privado— busca ampliar esa cobertura.

Fachada de proyecto inmobiliario en Barranco.

Tale duplicó su facturación en 2025 y ahora va por Mallorca, Málaga y Texas

Tale cerró el 2025 con más de 700 unidades colocadas en Lima y una facturación superior a los S/ 400 millones, un crecimiento de más de 80% frente a los S/ 220 millones de 2024. Ese año lanzó su propia gestora de fondos, Alliance Capital, con la que levantó US$ 6 millones para culminar dos proyectos en Surquillo y Surco.

Su portafolio sumaba 17 proyectos activos en Lima, concentrados en Lima Moderna y Lima Top, con los millennials como principal motor: ese segmento representaba el 60% de sus colocaciones. Entre las obras iniciadas en el segundo semestre de ese año destacó Torre Tale Primavera, en San Borja, con más de 450 unidades y una inversión de US$ 55 millones, el proyecto más grande de la empresa.

En el frente internacional, la compañía desarrolla dos proyectos en Mallorca (España) —Lima Palma y Cala Bona— con entrega prevista para 2027, y evaluaba sumar dos más en Málaga y Estepona por 30 millones de euros. Su ingreso a Estados Unidos se planteó vía Austin, Texas, con una inversión superior a US$ 10 millones en lotes para vivienda horizontal, junto a un general partner local. La meta para 2026 era vender cerca de 1,100 unidades en el Perú y facturar más de S/ 500 millones.