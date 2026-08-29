El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres, convocó a los congresistas a una sesión del pleno para el próximo 3 de setiembre, a las 10:00 a.m., para conocer las propuestas económicas que definirán el manejo de los recursos públicos durante el próximo año.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, acudirán al hemiciclo para sustentar los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el 2027.

La jornada marcará el inicio del debate parlamentario de las principales normas que definirán cuánto podrá gastar el Estado y bajo qué condiciones podrá financiarse durante el próximo año fiscal.

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Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de… pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

¿Qué se definirá para el 2027?

El proyecto de Presupuesto establecerá el límite de gasto que podrá ejecutar el Estado durante el próximo año. A esto se suman las propuestas de Endeudamiento y Equilibrio Financiero, que establecen el marco para el financiamiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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Los tres proyectos ya fueron enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso y fueron remitidos con carácter de “muy urgente”.

La sustentación estará a cargo de Galarreta y Cuba, quienes deberán explicar ante los congresistas los principales planteamientos del Gobierno y responder a las consultas que surjan durante la sesión.

#CongresoInforma I De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, fueron presentados ante el Congreso de la República los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027. pic.twitter.com/LoIsOMwbgj — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

¿Qué decidirá el Congreso?

Aunque es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa para presentar los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, corresponde al Congreso aprobar estas normas.

Por ello, después de la exposición del Gobierno se abrirá una etapa de debate parlamentario en la que los congresistas podrán plantear observaciones y modificaciones antes de que las iniciativas sean sometidas a votación.

La sesión del 3 de setiembre será, así, el primer paso de un proceso que terminará definiendo el marco bajo el cual el Estado administrará sus recursos durante el 2027.