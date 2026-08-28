Ante movidas de interpelaciones desde el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori respalda a sus ministros. Foto: difusión GEC
Ante movidas de interpelaciones desde el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori respalda a sus ministros. Foto: difusión GEC
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori aseguró que comandado por Luis Galarreta.

Al ser consultada por la prensa, indicó: “Rechazo este tipo de afirmaciones. De ninguna manera hemos hablado de eso”.

A criterio de la jefa de Estado, se trata de “especulaciones y rumores que la oposición quiere sentar”. “No está en evaluación”, precisó, en un contexto donde

, por presuntas irregularidades que le han valido estar bajo la lupa de la Fiscalía, señaló que el funcionario presentó sus descargos ante el Consejo de Ministros y han quedado satisfechos.

Keiko Fujimori descarta presiones para la ampliación del Reinfo. Esperará criterios técnicos del ministro Guillermo Shinno. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori descarta presiones para la ampliación del Reinfo. Esperará criterios técnicos del ministro Guillermo Shinno. Foto: Presidencia.

“Habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni tomado acción de ilegalidad. Seguimos firmes, no hay renuncias”, precisó.

En esta misma jornada, y también recibir algunas presiones para la

“Yo apelo a la objetividad, sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar”, concretó.

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