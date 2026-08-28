La presidenta Keiko Fujimori aseguró que no pasa por su mente realizar cambios en el gabinete ministerial comandado por Luis Galarreta.

Al ser consultada por la prensa, indicó: “Rechazo este tipo de afirmaciones. De ninguna manera hemos hablado de eso”.

A criterio de la jefa de Estado, se trata de “especulaciones y rumores que la oposición quiere sentar”. “No está en evaluación”, precisó, en un contexto donde se alistan desde el Congreso algunas interpelaciones a ministros.

Incluso, a pesar de los cuestionamientos al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por presuntas irregularidades que le han valido estar bajo la lupa de la Fiscalía, señaló que el funcionario presentó sus descargos ante el Consejo de Ministros y han quedado satisfechos.

Keiko Fujimori descarta presiones para la ampliación del Reinfo. Esperará criterios técnicos del ministro Guillermo Shinno. Foto: Presidencia.

“Habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni tomado acción de ilegalidad. Seguimos firmes, no hay renuncias”, precisó.

En esta misma jornada, Keiko Fujimori negó cualquier posibilidad de cerrar el Congreso y también recibir algunas presiones para la ampliación del Reinfo —anunciada por el ministro Guillermo Shinno—.

“Yo apelo a la objetividad, sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar”, concretó.