El Gobierno de Keiko Fujimori estableció una nueva política de comunicación social denominada “PERÚ RESPONDE”, cuya utilización será obligatoria para todas las entidades que forman parte del Ejecutivo. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 309-2026-PCM, publicada este jueves 27 de agosto.

La nueva identidad comunicacional será utilizada en las acciones destinadas a informar a la ciudadanía sobre las políticas, servicios, intervenciones y acciones que desarrolla el Poder Ejecutivo .

Según la norma, la iniciativa busca fortalecer la comunicación gubernamental y visibilizar la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades de la ciudadanía. La propuesta plantea transmitir la imagen de un Estado presente, activo, cercano y orientado a atender las demandas de la población.

La medida fue sustentada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló la necesidad de contar con una identidad transversal que permita articular bajo una denominación común las diferentes acciones, servicios e intervenciones de las entidades del Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo estableció “PERÚ RESPONDE” como identidad comunicacional de uso obligatorio para sus entidades. Foto: Presidencia,.

Manual de marca

Como parte de la implementación de “PERÚ RESPONDE”, la PCM aprobó también el “Manual de Marca PERÚ RESPONDE”, documento que establece las características gráficas de la nueva identidad.

El manual contempla aspectos como el logotipo, área de seguridad, usos correctos e incorrectos, familia tipográfica, paleta de colores, reglas de convivencia y aplicaciones en distintos soportes comunicacionales y operativos.

La Secretaría de Comunicación Social será la encargada de conducir y supervisar la implementación de la identidad, además de emitir las disposiciones complementarias que sean necesarias para su aplicación.

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La resolución precisa que el uso de “PERÚ RESPONDE” deberá realizarse respetando el marco jurídico vigente y las normas referidas a los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, así como aquellas relacionadas con el uso de elementos oficiales en documentos y actuaciones de las entidades públicas.

La resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, y dispone que tanto la norma como el manual sean publicados en la sede digital de la PCM.

Antecedente

Cabe recordar que el gobierno de José Jerí adoptó el eslogan oficial “¡El Perú a toda máquina!” mediante la Resolución Ministerial N.° 366-2025-PCM, aprobada el 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, tras su salida del Ejecutivo, el gobierno de José María Balcázar dejó sin efecto dicho lema el 27 de febrero de 2026. Durante su administración interina no se estableció una nueva frase oficial o eslogan institucional de uso obligatorio.