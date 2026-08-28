La presidenta Keiko Fujimori rechazó la posibilidad de cerrar el Congreso y aseguró que su gobierno no cederá ante eventuales presiones para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia está prevista hasta diciembre de 2026.

Consultada sobre las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien señaló que una eventual disolución del Parlamento podría elevar su popularidad, Fujimori calificó dicha posición como “un desliz” y marcó distancia de esa posibilidad.

“Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso” , afirmó la mandataria.

Respecto al pedido de facultades legislativas preparado por el Ejecutivo, Fujimori señaló que el Parlamento cuenta con diferentes mecanismos para debatir y tomar una decisión. En ese sentido, dijo confiar en que los congresistas considerarán la demanda ciudadana para agilizar la gestión pública.

“Yo apelo a la objetividad, sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar y poner el Estado a mayor velocidad y poder utilizar los recursos que tenemos y convertirlos en obras. Estoy optimista”, sostuvo.

Fujimori sobre el Reinfo

La presidenta también fue consultada sobre la posibilidad de que el Reinfo sea ampliado hasta 2027, luego de que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartara esa alternativa y sectores de oposición señalaran que el Gobierno estaría recibiendo presiones de mineros ilegales.

Fujimori negó que el Ejecutivo vaya a ceder ante presiones y señaló que esperará el planteamiento técnico del titular del sector antes de definir una posición sobre la continuidad del registro.

Keiko Fujimori afirmó que esperará la propuesta técnica del ministro Guillermo Shinno antes de fijar una posición sobre el futuro del Reinfo. Foto: Presidencia.

“Nosotros no vamos a ceder frente a presiones, pero confío en el criterio técnico del ministro Shinno. Él nos dará una propuesta, no lo hemos conversado en el tema de fondo, por lo tanto esperaré a tener una reunión con él para hacer el anuncio correspondiente”, indicó.

De esta manera, la mandataria evitó adelantar si respaldará una extensión del Reinfo más allá de diciembre de 2026 y dejó la decisión sujeta a la propuesta que presente el Ministerio de Energía y Minas.

Acciones ante emergencias

Durante sus declaraciones, Fujimori destacó las medidas adoptadas por su administración frente a recientes emergencias y sostuvo que el Gobierno busca acelerar la respuesta del Estado.

“Estamos tomando decisiones rápidas, estamos trabajando para resolver las cosas urgentes y emergencias”, señaló.

Como ejemplos, mencionó la atención de los daños ocasionados por los terremotos en Chongos Bajos y Chongos Altos, así como las acciones posteriores a la DANA en Lima y las lluvias que afectaron la región Arequipa.

Según Fujimori, en Chongos Bajos se pusieron en marcha módulos educativos y viviendas temporales, además de la entrega de títulos de propiedad. En Chongos Altos, indicó, también se inició la colocación de infraestructura.

Asimismo, afirmó que tras la DANA Aníbal se rehabilitaron tres colegios en Villa El Salvador y se retomó el tránsito en la Panamericana Sur en Arequipa.

“Faltan sin duda agilizar muchas cosas más, pero yo creo que con las facultades que esperamos el Congreso nos otorgue, pondremos más velocidad”, añadió.

Situación del ministro de Cultura

Fujimori también fue consultada por la situación del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, luego de que la Fiscalía realizara diligencias en el Ministerio de Cultura y en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) por las contrataciones de exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC) vinculadas al entorno del titular del sector.

“El ministro ha dado explicaciones en el Consejo de ministros y nos hemos quedado satisfechos”, señaló.

La presidenta añadió que podrían existir aspectos por corregir, pero sostuvo que el titular del sector no habría incurrido en una ilegalidad.

“Me imagino que habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni tomado acción en algún tema de ilegalidad. Seguimos firmes, no hay renuncias”, afirmó.