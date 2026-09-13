Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, habló sobre la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas, iniciativa que sigue siendo evaluada por el Congreso.

El exalcalde de Lima atribuyó el rechazo al pedido del Ejecutivo a una actitud de oposición de los sectores de izquierda en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, reconoció que no todas las medidas solicitadas por el Ejecutivo son respaldadas por su agrupación, por lo que solo apoyarán las que consideren esenciales.

“Hay algunas normas que no nos gustan. Yo te hablo ya como partido (...), de nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por diputados y senado lo que es de extrema urgencia. Lo que es el fenómeno del Niño, se nos viene un Niño muy complicado”, indicó en RPP.

López Aliaga indicó que su partido apoyará las facultades vinculadas con tres asuntos que considera prioritarios para el país.

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“En todos no, pero en lo fundamental, sí, pues. Aquí estamos hablando de tres temas bien preocupantes en el Perú: El Niño, que ya se nos viene con todo; el tema de terrorismo urbano (...) y reducir el Estado. (…) Hay pedidos, por ejemplo, tasa de interés. ¿Qué diablos tiene de emergencia, urgencia, tasa de interés, cuando estamos planteando otra cosa? “, añadió.

Como se recuerda, hasta el momento 6 comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado delegar facultades al Gobierno porque consideran que el pedido abarca demasiados temas y no tiene la precisión que exige la Constitución.