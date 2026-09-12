La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre el retraso de un 1 año y 28 días en la transferencia al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de los expedientes de Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) de mineros informales de Madre de Dios.

Según el Informe de Visita de Control N.° 012-2026-OCI/5346-SVC, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH) del Gobierno Regional de Madre de Dios aún mantiene más de 2,000 expedientes pendientes de transferir a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM.

El retraso podría generar demoras en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y, con ello, en la adopción de medidas para prevenir los impactos negativos de la actividad minera en las zonas de influencia.

La normativa establece que los Gobiernos Regionales tenían un plazo máximo de 60 días calendario desde la entrada en vigor de la Ley n.° 32537 para transferir al MINEM la totalidad del acervo documentario vinculado al proceso de formalización minera integral, incluidos los expedientes de IGAFOM.

Sin embargo, la DREMH realizó una primera transferencia de 585 expedientes en julio de 2025. Posteriormente, durante una visita de control realizada el 20 de agosto de 2026, representantes de la DGFM se encontraban realizando las acciones finales para recoger otros 1,142 expedientes.

Así, entre ambas transferencias transcurrió un año y 28 días, un periodo que supera el plazo establecido en la normativa vigente.

Además, durante la visita de control, el responsable de la Dirección de Asuntos Ambientales de la DREMH informó que todavía permanecían más de 2,000 expedientes pendientes de ser transferidos a la DGFM, según un acta de verificación del 25 de agosto de 2026.

La Contraloría señaló que la demora en la preparación y transferencia de los expedientes estaría incumpliendo lo establecido en la Ley n.° 32537 y el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, que disponen la transferencia de la totalidad del acervo documentario al MINEM.

Ante ello, recomendó comunicar estos hechos al titular de la DREMH del Gobierno Regional de Madre de Dios para que adopte las acciones correctivas correspondientes y agilice el proceso de formalización de los mineros informales en esta región del país.